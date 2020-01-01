重组欧洲最强三叉戟 马斯切拉诺希望内马尔回归巴萨

哈维尔·马斯切拉诺希望看到内马尔与巴萨双星莱昂内尔·梅西和路易斯·苏亚雷斯重聚。

前巴塞罗那球星哈维尔·马斯切拉诺希望巴黎圣日耳曼前锋内马尔能够回到诺坎普球场，再次与梅西和苏亚雷斯并肩作战。

2017年，内马尔以创纪录的2.22亿欧元转会费离开巴萨加盟了巴黎圣日耳曼，但这位巴西超级巨星再此之后却屡次被爆出想要回归诺坎普。

这位28岁的前锋在巴萨度过了4年的时光，在那里他获得了两次西甲冠军和一次欧冠冠军等荣誉。

其他球队

马斯切拉诺是内马尔在巴萨时的队友，他们曾在在柏林3-1战胜尤文图斯，夺得了2014-15赛季的欧冠冠军，这位前阿根廷队长回忆了在奥林匹亚球场的那个成功之夜。

马斯切拉诺告诉RAC1:“前几天，我再次观看了在柏林的那场决赛，内马尔、苏亚雷斯和梅西，这三位前锋制造了令人印象深刻的进球。”

“他们每个人在球队中都有自己的作用，增加控制力或者减轻丢球后的压力。”

“他们给我们的比赛增加了致命的优势。我希望内马尔回到巴塞罗那，和他们一起踢球。这对俱乐部和球迷来说都很棒。”

尽管这位巴萨传奇想要巴西头牌回到红蓝军团，但这想要完成这笔交易并不容易，尤其是在新冠疫情爆发的影响之下。

尽管巴萨是2018-19赛季收入最高的足球俱乐部，他们的总营收甚至达到了8.5亿欧元，但我们可以注意到，红蓝军团的收入增长主要来源于转播和营销领域。但在如今的情况下，他们在今年夏天将损失约20%的预计收入。

除了疫情带来的损失，其实巴萨的财政一直都算不上健康，甚至可以说是在刀尖上跳舞。目前巴萨的球员薪水支出达到了5亿欧元，净债务则达到了接近2.2亿欧元，税后利润只有区区500万欧元。

这就意味着巴萨今夏不可能再对多个位置进行补强，而是将重点放心引进苏亚雷斯接班人身上，从目前看来，国米前锋劳塔罗·马丁内斯才是今夏最有可能降临诺坎普球场的球星。