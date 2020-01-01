重磅！GOALSTUDIO&多特蒙德官宣合作

够力足球旗下足球文化潮流品牌GOALSTUDIO与德甲豪门多特蒙德足球俱乐部达成合作意向，GOALSTUDIO将负责多特蒙德生活文化产品在亚洲范围内的推广工作。

够力足球旗下足球文化潮流品牌GOALSTUDIO与德甲豪门多特蒙德足球俱乐部达成合作意向，GOALSTUDIO将负责多特蒙德生活文化产品在亚洲范围内的推广工作。推广范围包括中国、韩国、日本、新加坡及其他东南亚国家的线上线下商店。

多特蒙德亚太区总经理Suresh Letchmanan表示：“随着多特蒙德足球俱乐部在韩国和其他亚太地区的知名度稳步提升，我们很高兴与GOALSTUDIO合作，以确保我们不断增长的粉丝群体能够在整个亚洲地区购买到高品质的多特蒙德衍生品。我们相信GOALSTUDIO有能力帮助我们实现这一目标。”

其他球队

GOALSTUDIO负责人Hoon Kang表示：“多特蒙德足球俱乐部目前拥有哈兰德、桑乔、雷伊纳等新生代球星，作为欧足联冠军联赛的常客，其已跻身世界范围内影响力最高、最受喜爱的足球俱乐部行列。韩国传奇球星李荣杓曾经效力多特蒙德，他在亚洲范围内有着较强的号召力。去年，李荣杓在首尔乐天世界的一场活动吸引了数千名球迷到场。多特蒙德的品牌知名度正在亚洲范围内稳步提升。能够与多特蒙德携手合作，共同进行商业开发以满足新兴消费市场需求，这是我们的荣幸。”