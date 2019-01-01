重生的弗雷德就是崭新的更有信心的曼联的象征

巴西人用一系列出色的表现回应对他的批评，而红魔野在英超积分榜上节节攀升。

经过几周糟糕的赛果，怀疑和要求有所改变的呼声出现在俱乐部各个层面中，突然之间，积极的风吹过老特拉福德的大厅。曼联正在享受一个小小的复苏，在对阵热刺和曼城的比赛中取得了不错的胜利，使得俱乐部在英超联赛中排名上升。

在索尔斯克亚的耳朵里，最近的复苏是件好事。索尔斯克亚曾面临严重的问题，即他是否适合这个要求如此苛刻的角色。

但是也许在曼联中没有人会比弗雷德更能体会到复苏的感觉，在一周多的时间里，他从一个“笑话”变成了这支拥有新自信的球队的基石。

早在2018年，这名巴西人就以5000万英镑的身价从顿涅茨克矿工队被签下，如今他已成为曼联所有失败的象征，先是在穆里尼奥手下，如今又在索尔斯克亚手下。由于他司职关键的防守中场位置，他很难把一支笨重、低效的球队整合，他被认为在危险的英格兰比赛中速度太慢，是曼联的沉重负担。

红魔球迷对前阿森纳后卫基翁毫无好感，但是当他在10月份对红魔进行猛烈的批评时，很少有人会站出来反驳他。

基翁在曼联被纽卡斯尔击败后说：“他们在控球方面太无能了。弗雷德，当他拿到球的时候，这几乎变成了一个笑话。”

“我知道他逼抢很好，但是你必须要有控球能力并传球。如果这出现在中场中路，那就不会有任何东西被创造出来。”

值得赞扬的是，弗雷德并没有中圈套。他在讨论老特拉福德内外对他进行批评的人时说道：“他们在自己的权利范围内，他们已经见证这家俱乐部赢得了很多冠军。所以我们必须闭嘴，在球场上努力。”

“有些批评是毫无意义的，但很多可以给我一些教训。我喜欢看别人对我表现的评价，有了这些，我可以试着变得更好。”

从这个意义上说，这位饱受诽谤的南美人已经做到了——这在很大程度上归功于索尔斯克亚自己的战术智慧。麦克托米奈因脚踝受伤缺阵近一个月，在对阵热刺的比赛中，他复出和弗雷德一起进入首发阵容。

在顽强的苏格兰人支援下下，弗雷德得到了宝贵的时间和空间控球，而自从他来到老特拉福德后，他的控球能力就一直表现得很差。

这种表现不是一次性的。几天后，弗雷德在伊蒂哈德体育场成为了风暴中心，他被曼城球迷在看台上用打火机和其他东西投掷，据说还遭到了种族主义辱骂。但是他顶住了压力，带领曼联踢出近年来最好的表现之一，并在中场冻结了德布劳内和罗德里，帮助索尔斯克亚的球队2比1获胜。

索尔斯克亚赛后笑着对记者说：“可以说他是今天比赛的最佳球员，他掌控皮球，他和德布劳内斗法，德布劳内可能是联赛中最好的球员，我认为他很优秀。”

“很高兴看到这一切，这是这个男孩应得的。但当你跑动起来，让团队整合在一起时，麦克托米奈和弗雷德就能成为很好的搭档。”

这两场胜利无疑提升了老特拉福德的士气。周日对阵埃弗顿,可以说是对曼联精神意志的一个更好考验:在争夺欧冠席位的过程中他们必须赢下肌肉之间的对抗，正是这样类比赛，让红魔在2019-2020赛季过程中经历了如此多的悲伤，他们在面对降级候选球队和积分榜下游球队时失分。

弗雷德不太可能像他在曼联最近两场联赛中那样，在反击中球场为他敞开，埃弗顿将会把他们自己的半场填满，并且比热刺和曼城压迫得更加紧凑。

弗雷德有责任证明他最近的进步不是昙花一现，他可以经常保持这样的表现。对阵埃弗顿的比赛，在太妃糖传奇邓肯·弗格森的临时指挥下，将是他和麦克托米奈在满怀期待的老特拉福德期待内的关键一战。但有一件事是肯定的:弗雷德正在摆脱他作为一个笑话的名声，如果他继续复苏，唯一的笑话将是他的批评者。