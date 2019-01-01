重焕生机 卡索拉与比利亚雷亚尔续约一年

西班牙国脚卡索拉将在2019-20赛季继续效力比利亚雷亚尔。

比利亚雷亚尔老将桑蒂·卡索拉与俱乐部续约的消息在周四得到了证实。

34岁的西班牙国家队中场球员卡索拉在上个赛季回到黄色潜水艇后给人留下了深刻的印象，并重新得到了西班牙国家队的征召。

周四，俱乐部在新开张的莫拉广场举行的季票宣传活动上宣布了这一消息。

卡索拉没有出席这次活动，但他出现在一段视频中，视频显示他已经签约了一个赛季。

“我唯一的目标就是留在这里，我感谢俱乐部和教练组的支持。”卡索拉说。

重返比利亚雷亚尔后，卡索拉在46场比赛中攻入7球，贡献11次助攻。在他的整个职业生涯中，卡索拉总共为俱乐部出场288场，在此期间他攻入41球，并提供了46次助攻。

这位中场球员最辉煌的日子可能是在阿森纳度过的，因为这位西班牙中场球员在枪手的整个职业生涯中都是俱乐部的宠儿。

卡索拉在酋长球场效力期间赢得了两个足总杯和两个社区盾，在2012-13赛季的比赛中，这位中场球员总共出场49次，攻入12球，获得了阿森纳当赛季的最佳球员。西班牙人代表枪手出场180次，在温格的带领下攻入29球。

这名中场球员过去曾表示，他希望在职业生涯的某个时候回到他儿时效力的俱乐部皇家奥维耶多，但他将至少在比利亚雷亚尔再待一年。