重新规划成长道路 索帅搁置青训球员外租计划

曼联临时主帅索尔斯克亚暂停了数名青训学院的希望之星的外租计划，他决定为这些年轻球员提供尽可能多的一线队机会。

曼联青训学院近两个赛季涌现出不少天才球员，包括钟塔西、戈麦斯、格林伍德和加纳在内都被认为是希望之星，按原有培养计划，他们很可能会在这个冬窗被租借出去，寻求更多的一线队机会。但在索尔斯克亚回到曼联担任临时主帅后，他决定为这些年轻球员提供更多的曼联一线队机会。

索尔斯克亚已经为钟塔西提供了一线队首秀的机会，并且也为小将戈麦斯提供了出场时间。而年仅17岁的格林伍德已经是U18梯队的佼佼者，加纳则被视为球队未来的队长人选。

曼联青训学院主管巴特证实，索尔斯克亚搁置了一些球员租借计划。

“计划已经发生了改变，”巴特说。“新的主帅来到球队，他对此有发言权，并且我认为他在此决定中扮演非常重要的角色。”

“我们之前计划将这些球员中的两三个人租借出去，因为他们可能没有机会晋升到一线队。”

“我们自然不希望他们在预备队待得太久，更希望这些人租借出去踢一线队的比赛，累积经验。”

“但现在球队的训练计划已经完全改变，原先计划会被外租的球员目前一直随一线队训练，并且有机会进入替补甚至得到出场机会。”

巴特同时表示：“现在球队的情形发生了完全的改变，所以我们需要和球员们再次进行交流，并且和他们的父母、经纪人等等也要进行谈话，做出对他们最好的决定。”

“或许他们现在会考虑留下来，当有一线队机会时，他们能够好好把握。”

“对我来说，我可能会告诉他们‘租借出去吧，去踢一些成年人的足球比赛。’但是我们也不能忽视像拉什福德这样的球员的成长方式。他在替补席上，只得到了一次机会，然后他抓住并一鸣惊人。这个问题真得非常棘手，所以我们需要和这些球员好好谈谈。”