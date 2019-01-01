重新规划成长道路 索帅搁置青训球员外租计划
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曼联青训学院近两个赛季涌现出不少天才球员，包括钟塔西、戈麦斯、格林伍德和加纳在内都被认为是希望之星，按原有培养计划，他们很可能会在这个冬窗被租借出去，寻求更多的一线队机会。但在索尔斯克亚回到曼联担任临时主帅后，他决定为这些年轻球员提供更多的曼联一线队机会。
索尔斯克亚已经为钟塔西提供了一线队首秀的机会，并且也为小将戈麦斯提供了出场时间。而年仅17岁的格林伍德已经是U18梯队的佼佼者，加纳则被视为球队未来的队长人选。
曼联青训学院主管巴特证实，索尔斯克亚搁置了一些球员租借计划。
“计划已经发生了改变，”巴特说。“新的主帅来到球队，他对此有发言权，并且我认为他在此决定中扮演非常重要的角色。”
“我们之前计划将这些球员中的两三个人租借出去，因为他们可能没有机会晋升到一线队。”
“我们自然不希望他们在预备队待得太久，更希望这些人租借出去踢一线队的比赛，累积经验。”
“但现在球队的训练计划已经完全改变，原先计划会被外租的球员目前一直随一线队训练，并且有机会进入替补甚至得到出场机会。”
巴特同时表示：“现在球队的情形发生了完全的改变，所以我们需要和球员们再次进行交流，并且和他们的父母、经纪人等等也要进行谈话，做出对他们最好的决定。”
“或许他们现在会考虑留下来，当有一线队机会时，他们能够好好把握。”
“对我来说，我可能会告诉他们‘租借出去吧，去踢一些成年人的足球比赛。’但是我们也不能忽视像拉什福德这样的球员的成长方式。他在替补席上，只得到了一次机会，然后他抓住并一鸣惊人。这个问题真得非常棘手，所以我们需要和这些球员好好谈谈。”