重拾伤前状态 张伯伦剑指英格兰首发位置

这名26岁的球员自2017年以来首次在国际比赛中进球，他的表现受到了广泛的赞扬，但他期待更多。

张伯伦说他知道他还有提升的空间，因为他想要巩固他在英格兰中场的位置。

这名26岁的球员原本有望在去年夏天的世界杯上首发出场，但由于膝盖受伤，他缺席了好几个月的比赛，但现在他已经回到了利物浦和英格兰的赛场上。

本赛季，他为尤尔根·克洛普的球队进了四球，其中包括在欧冠对阵亨克的外脚背远射，并在英格兰7-0大胜黑山的比赛中首开纪录，这是他自2017年以来的首个国际比赛进球。

张伯伦说：“我已经进步很多了。我已经找回了进攻的感觉，找到空间，一些进球帮助我找回了自信，其他人也说我找到了状态。但同时也有一些比赛，对阿森纳的比赛我踢得很糟糕；我进了一个漂亮的球，但我还不够好——有些比赛我希望我的全面表现能更好。但我已经开始恢复到受伤前的状态，在那些区域找到了更多的乐趣，找回了那种感觉。”

很多英格兰球迷都对张伯伦为索斯盖特带来的活力感到兴奋，如果他能在利物浦保持良好的状态，他将成为明年欧洲杯的关键球员。

然而，随着梅森·芒特、德克兰·赖斯、哈里·温克斯和詹姆斯·麦迪逊等人近年来的出现，再加上人们对利物浦队长乔丹·亨德森的赞赏，在这个看起来很可能是三人中场的位置上，有很多竞争。

张伯伦补充说：“我已经在赛场上有一段时间了，很多伤病让我无法参加重大比赛和锦标赛。在三月对阵荷兰和意大利的比赛中，在我受伤之前，我正在恢复状态，我想我把这种状态带到了英格兰。但是自从受伤之后，我一直在努力恢复我之前的状态。在那段时间里，有很多其他的男孩也经历过。这里有不同的球员和新的动力，所以我很高兴能回到这里，推动自己不断进步，并尝试找到一些不同的东西来帮助球队前进。”