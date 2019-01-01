重执教鞭 亨利有望重返美国担任老东家主帅

蒂埃里•亨利有望再度执起教鞭，他即将重返纽约红牛队。

在摩纳哥度过了噩梦般的三个月后，前法国国脚蒂埃里·亨利又要在美国职业足球大联盟担任主教练了。

在主教练克里斯·阿马斯的带领下，纽约红牛经历了一个糟糕的赛季开局，周六0比1输给新英格兰革命似乎是纽约红牛教练团的最后一根稻草。

红牛全球足球主管奥利弗·明兹拉夫准备有所动作，让这位41岁的前球员回到他的美国前东家执教。

这位阿森纳传奇在执教法甲球队摩纳哥4个月后被解职。

亨利在路易二世球场暗淡的执教生涯只带来了五场胜利，在他1月份离开时，他们还在为保级而战。

亚历山大·戈洛文最近表示：“当训练中出现问题时，他会变得紧张，大喊大叫。也许这是不必要的。他是一名非常强大的球员，在摩纳哥，只有法尔考和法布雷加斯可以和他相提并论。他会试着到球场上，教我们如何练习和大喊大叫。也许换一个教练会说‘加油，振作起来’，但他马上就会紧张起来，跑到球场上，开始给我们展示一些东西。他会大叫‘来抢我的球’。球员们大多很平静，但也许他们受到了一点惊吓。你可以看出，他没有完全过渡到主教练的角色。”

但是亨利作为纽约红牛的一名球员是深受当地球迷喜爱，很多消息称他将在本周被任命为主教练。纽约红牛最近的失利使得他们在本赛季的前七场比赛中只得到5分，这使得他们在东部联盟中排名第十，并且已经需要为季后赛名额而努力了。

在四年的时间里，亨利为纽约红牛在135场比赛中打入52球，帮助球队在2013赛季获得了常规赛冠军。