重建完成：现在索尔斯克亚必须为曼联带来冠军了

在签下一份三年合同并让球队引进了桑乔之后，这位曼联主帅已经没有更多的借口了

今年2月份目睹了曼联在老特拉福德被埃弗顿逼平的比赛，索尔斯克亚完成了媒体采访后走向了自己的汽车。

没有保安，没有保镖，只有索尔斯克亚下班回家。

在看到如此令人失望的结果后，他低下头匆匆离开是可以被原谅的，但在他离开时，他花时间向每一个从自己身边经过的人致谢并道别。

这只是一个小小的举动，但也进一步表明了曼联已经离开了穆里尼奥执教的日子。

葡萄牙人统治曼联期间并不全是愤怒和痛苦，但他在任的最后几个月与索尔斯克亚的到来相比，犹如黑暗和光明。

一开始曼联选择索尔斯克亚就是为了改善俱乐部气氛，带回著名的“曼联风格”。但一系列令人瞩目的结果，加上球场外的进展，让这位48岁的曼联名宿得到了一份转正合同。

除了他改变了老特拉福德的气氛之外，索尔斯克亚在新闻发布会上最常使用的一个短语是进步，以及关于曼联是否有进步的争论。

这段时间的成绩和联赛排名的提升证明了他们确实进步了，但是现在，索尔斯克亚已经签下了一份三年的新合同，对他的进步进行评判的时间已经结束了。

现在必须我们根据冠军来评判他。

自从他上任以来，索尔斯克亚就在谈论重建球队的工作。他不仅想要改变球队的文化，而且要把球队塑造成一支年轻、令人兴奋、具有攻击力的队伍，为冠军奖杯而战。

这是他尚未找到的最后一块拼图。四次半决赛和一次决赛失利意味着曼联自2017年以来仍未赢得冠军，尽管他们在上个赛季的英超积分榜上超过了利物浦，但与冠军曼城的差距仍然是12分。

毫无疑问，现在这支曼联是索尔斯克亚的球队。到目前为止，他已经得到了3.5亿英镑的转会资金用于买人，以逐渐打造一支属于自己的球队。

当曼联以7300万英镑的价格签下贾登-桑乔的消息被确认时，索尔斯克亚说这位英格兰国脚正是他想带到俱乐部的那种球员。

那么，现在重建工作即将完成，这是否会带来更大的压力？索尔斯克亚并不这么认为。

索尔斯克亚在续约后说道：“压力总是存在的，但是随着我们在几个赛季前做出的决定，我们知道这将是一场重建，我们离我们想要的球队越来越近了，我想象中的曼联就是这样的球队，拥有进攻天赋、速度和稳固的防守。”

“上个赛季我们在客场保持不败，我们的进球比过去很多年都要多，我们的后防线也需要加强。”

这可能是索尔斯克亚的最后一块拼图，补强后防线。

他们已经聘请了埃里克-拉姆齐作为定位球教练，考虑到曼联上赛季因为定位球丢了许多球，拉姆齐将会是一笔受欢迎的引援，最重要的是，他们正在讨论签下皇家马德里中后卫拉斐尔-瓦拉内。

虽然进攻可以做一些微调，但曼联的进攻火力没有什么可抱怨的，尤其是桑乔现在也来到了球队。

上赛季，曼联在联赛中攻入73球，比被誉为史上最伟大的进攻型球队之一的曼城只少10球。问题显然出在后防线上。

曼城在2020-21赛季丢32球，是英超联赛中丢球最少的球队，而曼联丢了44球，防守表现比利物浦、阿森纳和切尔西都要差。索尔斯克亚知道他们需要改进，这也是他们想要加强后防线的原因。

如果他们签下了瓦拉内，人们会期待——至少现在——拼图的最后一块已经就位。

重建不能再作为借口了。索尔斯克亚已经证明了他值得这份新合同，但现在他真的需要为球队带来奖杯。

压力已经来了。