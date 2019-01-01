重复被问转会皇马 姆巴佩只回应“不是时候”

大巴黎球星目前对于任何有关转会皇马的试探，都没有表示出任何回应的兴趣。

姆巴佩已经不是第一次与伯纳乌联系在一起了，特别是在他亲承将准备好迎接新的篇章之后，这一桩潜在转会更是成为了今年夏窗的焦点所在。

周二的欧洲杯预选赛，法国4-0大胜安道尔的比赛之后，这位年轻锋霸也收获了自己职业生涯的第100粒进球。

赛后，姆巴佩再次被问到关于转会皇马的情况。但他告诉记者：“现在还不是讨论皇马的时候。”

“你们一直问我同一件事，但现在还不是时候。”

战胜安道尔的比赛也帮助高卢雄鸡走出了此前与土耳其一战的失利阴影。在与土耳其的比赛中，法国队十年来第一次整场比赛没有一次门框范围内的射门。

尽管在战胜法国之后，土耳其以三站全胜的成绩排名小组第一。但周二，他们未能战胜冰岛，被法国队挤下了小组第一的位置。

法国主帅德尚非常高兴球队能够重新找回胜利的感觉，他在赛后告诉法国的电视记者：“如果我们希望获得更多的进球，我们也要有更多的战术布置。”

“我看到球队表现得非常团结与严肃，这是很积极的态度。”

“我们很快适应了比赛。在一场糟糕的比赛之后，球队能够给出这样的反馈真的很好。今天的比赛听起来简单，但我们实际做到了很多，我们展现出了自己的实力，我相信球员们都很享受一起踢球的感觉。”

“球员们发挥出色，现在我们有9个积分，我们还要继续争取所有能够争取的积分。”

下一场欧预赛将要等到9月7日，德尚的球队下一个对手将是阿尔巴尼亚。