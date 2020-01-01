重回正轨 阿尔特塔乐见正能量在阿森纳传播

枪手主帅在周日与埃弗顿的英超联赛前赞扬了球员们的态度。

米克尔·阿尔特塔说他能感受到阿森纳在2020年不败开局后的“能量”。

阿尔特塔的球队目前在9场比赛中保持不败，并在过去4场比赛中赢了3场，在此过程中保持了连续3场零失球。

这一系列的表现让俱乐部重新焕发了活力，对阿尔特塔来说，这表明他和他的教练组在训练场上所做的一切正在开花结果。

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“说实话，我们觉得球员们都愿意，都支持我们，都想追随我们。”阿森纳的主教练说。

“你试图说服他们，让他们相信我们正在努力做的事情，他们也在尽其所能，尝试并执行我们正在做的事情。我们在一起的能量很好，所以我很开心。”

阿尔特塔补充道：“我希望球员们的态度是直面对手。我们在哪里比赛并不重要，我们必须去那里，我们必须面对他们。我们必须感觉到我们已经准备好了，不仅仅是当我们有球的时候，而且当我们无球的时候，我们都要保持同样的态度和侵略性。”

“他们正在这么做。我只能赞扬他们，因为他们很努力——有时我们可以做得更好或更差，但他们非常愿意拼搏。”

阿森纳周日将对阵埃弗顿。在加盟阿森纳之前，阿尔特塔在古迪逊公园度过了7年的时光。

但是这位38岁的教练知道，唯一真正重要的是取胜——在积分榜上双方只差两分。

“我们踢的每一场比赛都会对积分榜产生很大的影响，我们很清楚这一点。”西班牙人说：“如果我们想在赛季末取得任何成绩，主场将是至关重要的。”

“我们有一个短暂的恢复期，很明显，随着形势的好转，这就是为什么我们需要所有的球员都能上场，都能保持良好的状态，保持正确的心态，因为这将会很困难。”

阿尔特塔补充道：“我在埃弗顿踢了7年，我仍然有很多美好的回忆，有很多好朋友和我爱的人。

“当我被任命为主教练时，我不得不去古迪逊，我想那天安切洛蒂也被任命了。和他们比赛对我来说很特别，我真的很期待。”