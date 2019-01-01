重回拜仁指教？瓜迪奥拉经纪人：他在曼城很快乐

虽然有谣言称他将重返安联球场，但是何塞普·玛丽亚·奥罗比奇坚持认为西班牙主教练完全专注于在伊蒂哈德球场的职责。

瓜迪奥拉的经纪人奥罗比奇否认了任何关于这位曼城主帅可能接替科瓦奇的说法。

11月2日德甲卫冕冠军在法兰克福被1-5击败后，科瓦奇被解除了在安联球场的教练职务。

这一结果使得拜仁落后领头羊门兴格拉德巴赫4分，尽管他们在国际比赛日之前主场4-0击败多特蒙德，但他们仍然无法缩小差距。

克罗地亚人的助手汉斯·弗利克被任命为一线队的临时教练，直到2019年底，而球队寻找新的永久主教练的工作仍在继续。

埃里克·滕哈格、托马斯·图赫尔、何塞·穆里尼奥和阿尔塞纳·温格都曾与巴伐利亚的这个职位联系在一起，但后者在上周接受国际足联全球足球发展新主席的职位之前，就已经排除了自己的可能性。

瓜迪奥拉在2013年至2016年为拜仁执教了三个充满价值的赛季，现在他有可能回到拜仁。

这位前巴塞罗纳战术家现在正在与曼城一起在英超联赛中施展他的魔法，他的合同将在曼城效力到2021年。

奥罗比奇坚持认为瓜迪奥拉在伊蒂哈德球场“感觉很好”，而且没有任何来自拜仁的人与他接触。

“在足球中，没有什么是确定的。”奥罗比奇告诉够力足球。

“上周三我和佩普谈过，一切都是一样的：他在曼城和曼市都感觉很好，他的合同到2021年6月30日。

“除了媒体，没有人联系我谈论未来的瓜迪奥拉。”

瓜迪奥拉在曼彻斯特期间获得了另7座奖杯，包括两座英超冠军和足总杯。

预计本赛季曼城将再次挑战重要荣誉，但目前球队还没有达到前几年新赛季开始时设定的标准。

卫冕冠军在12场比赛后在英超联赛中落后利物浦9分，下星期六下午他们将在主场迎战切尔西。