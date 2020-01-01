重回意甲倒计时 尤文今夏将引进切尔西魔翼埃莫森

这位切尔西左后卫极有可能会在今夏重返意大利，尤文图斯准备用3000-3500万签下他。

目前埃莫森正在为2020年欧洲杯的位置而战，不过由于在兰帕德手下表现不佳，他已经失去了原本的主力位置，这对这位意大利国脚而言并非好事。

由于新型冠状病毒疫情的大爆发，英超和意甲等联赛均进入了停摆期，就连原定于今年6月份进行的2020年欧洲杯也被推迟到了2021年，这可能会为埃莫森留下一定的缓冲余地。

如果能在今夏回到意大利足坛并找回好的状态，对埃莫森而言，跟随蓝衣军团征战欧洲杯并非一件不可能的事，这一点也得到了国家队主帅罗伯特·曼奇尼的证实。

其他球队

曼奇尼在昨天接受《都灵体育报》采访时明确表示，如果能够在意甲看到埃莫森的话将会很棒，这对球员和意大利国家队而言都是一件好事。而根据媒体此前的报道，尤文图斯似乎已经做好了在今夏签下他的准备。

截至目前，这位意大利国脚已经为切尔西在联赛和欧冠中出场了16次，为球队贡献了1次助攻。在兰帕德上任后，埃莫森在上半赛季一度坐稳了首发左后卫的位置，但在新年后，一切似乎都发生了改变。

自2020年1月份开始以来，埃莫森总共只参加了三场切尔西的比赛，他的位置已经被西班牙国脚马科斯·阿隆索夺回，这位左后卫在近期的5场比赛中为蓝军贡献了3粒进球。

尤文图斯体育总监法比奥·帕拉蒂奇与伦敦豪门有着良好的关系，他在去年6月从切尔西带走了他们的主帅萨里，而现在，这位前那不勒斯教头可能会在都灵与自己的爱徒再续前缘。

这笔交易的成本将是高昂的，蓝军可能会要求斑马军团掏出3000-3500万欧元的转会费。在国际足联的转会禁令解除之后，切尔西并不排斥放走这位意大利人，但他们也不会给任何人折扣。