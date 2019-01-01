重回巴萨绯闻不断 大巴黎高层仍坚信内少“感觉良好”

尽管内马尔重回巴萨的绯闻不断，但图赫尔表示，自己相信巴西人在法国的生活还是很开心。

自2017年以创纪录的2.22亿欧元的身价由巴萨转投大巴黎后，内马尔的转会绯闻就没有间断过。先是有传闻表示皇马在C罗离开前曾对他十分有意，现在又有了他希望重回巴萨且红蓝军团也乐见其成的消息，其传播的猛烈程度丝毫不亚于之前皇马的绯闻。不过，主教练图赫尔表示，刚刚回归的内马尔只把注意力放在成为大巴黎领军人物这件事上。

在周三与甘冈的法国联赛杯比赛打响之前，图赫尔说道：“我认为内马尔现在非常非常开心，他是位非常专业的球员，极具决定性，精神状态也很好。”

“我认为他对这里很满意，对更衣室和赛场上都是如此。他很守规矩，在赛场上贡献良多，你们也看到了他的数据和他在训练场上的表现。我们对他非常满意，我觉得他希望展示出自己有能够成为球队领军人物的能力，这对我们来说再好不过了，因为他毕竟是世界上最好的球员之一。”

“关于他是否需要每场比赛都上，我还要和他谈谈。但现在，我们要控制他的上场时间。对内马尔，我必须全面负责，因为如果只是我的话，我肯定希望他场场都在。”

“他能够提前回归是件好事，何况还是精神饱满，也不对比赛场次有所挑剔。但我期望他能在接下来的几周内重回巅峰，因为他是位能够改变比赛的球员。”

不过，图赫尔还是对即将到来的1月转会窗感到焦虑，因为拉比奥和迪亚拉的未来迟迟不能确定。

“上个夏床我们就在找合适的6号位人选了，但并没有找到。你们也知道迪亚拉的情况，他和俱乐部之间没有任何事是已经确定下来的，显然，如果没了拉比奥和迪亚拉，这回让我感到焦虑。”