里贝里：足球是我的生命 在场上仍觉年轻

在帮助他的球队在圣西罗取得胜利后，这位法国边锋坚持说年龄只是一个数字。

里贝里表示，他在场上可能已经是个老将，但在佛罗伦萨3-1战胜AC米兰的比赛中，他表现出了大师级的水平，在球场上他仍然觉得年轻。

这位经验丰富的法国边锋在圣西罗打进了他的球队的第三个进球，进球后，当他被替换下场时，他得到了主场球迷的掌声。

里贝里一直是米兰的心腹大患，当这位前拜仁球星被穆萨奇奥的莽撞冲撞所绊倒时，米兰的阵容缩减到了10人。

他现在已经36岁了，但是里贝里坚持认为是他对足球的热爱激励着他继续以如此出色的水平踢球。

“我很高兴，当你在圣西罗踢球的时候，它总是很特别。这是一个巨大的球场，有这么多球迷。”他告诉意大利天空体育：“现在对米兰球迷来说有点困难，但我们表现得很好，这对我们很重要。是的，我老了，但我在球场上感觉年轻。足球是我的生命，我爱它。当我来到佛罗伦萨的时候我很饥渴，看到球队表现得这么好让我很兴奋。我是来帮助佛罗伦萨、球员和球迷的。我很开心，但我需要每天、每周都像今晚一样工作。”

里贝里的快速跑动对赢得点球起到了重要作用，埃里克·普尔加在点球中破门得分，他在整场比赛中都与费德里科·基耶萨配合出色，基耶萨助攻卡斯特罗维里攻入一球。

“费德里科是一名优秀的球员，我总是和他交谈，他会倾听。这对他和球队都很重要。”里贝里补充道。

佛罗伦萨主教练兼前米兰教练蒙特拉在比赛结束后欢庆胜利，他赞扬了里贝里不受岁月影响的表现。

蒙特拉说：“我把里贝里换了下来，因为我预料到他们会起立为他鼓掌。他总是投入在比赛中，总是果敢果断，拥有远远超出常人的能力，即使他没有像五六年前那样的变速。”

佛罗伦萨目前在意甲联赛中排名第九，在前六场联赛中两胜两平两负，里贝里贡献了两个进球和一个助攻。