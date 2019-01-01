里贝里目标拜仁管理层职位：一直拥有必胜心态

在代表德甲豪门出场400多次，打入120粒进球之后，这位边锋相信他的离开只是暂时的。

里贝里与德甲冠军拜仁慕尼黑的合同将于6月30日到期，届时他将结束在拜仁慕尼黑12年的球员生涯，不过这位前法国国脚曾表示，他希望有一天能以另一种身份重返安联球场。

里贝里还没有挂靴，这表明他暂时还会继续踢球，但是36岁的他已经开始展望在球场上的日子结束后的职业生涯。

他在巴伐利亚享受了一段无与伦比的成功时期，在那里他赢得了9个德甲冠军，还举起了冠军联赛冠军。他相信有一天他可以帮助球队担任一个体育协调员的角色。

在接受《队报》采访时，他说：“我将永远保持一种必胜的心态，我想要传递这种心态。我和球员们有同样的感受，作为男人，我也懂得他们。总有一天我会知道当经理是什么感觉。”

虽然这名球员的未来还不确定，但他设想在今年夏天以自由球员的身份加盟一家重要的俱乐部。

他说：“我仍然很饥渴，我仍然认为我有东西可以奉献。只要我觉得我的腿和头还有高水平的竞技能力，我就会去争取。我还可以在大俱乐部踢球……我认为。我有这样的经历，它常常会带来不同。 ”

“我一直都很专业，工作也很努力。所有这些努力和纪律为我的长寿的职业生涯付出了代价。”

“我知道这是我在拜仁的最后一个赛季，但我从来没有耍过‘酷’。当更衣室需要换衣服时，我就这么做了。我一直是我自己，一个领导者，直到最后。”

里贝里在2007年以2600万欧元(1700万英镑/ 3500万美元)的天价从马赛转会到巴伐利亚，并获得400万欧元的奖金。

他为拜仁出场过425次，攻入124粒进球，他和罗本在边路的配合堪称传奇。