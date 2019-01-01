里贝里：拒与C罗比较 想学托蒂踢到40岁

这名经验丰富的边锋不会与这位前皇马传奇人物正面交锋，但他希望在佛罗伦萨取得伟大的成就。

里贝里希望在加盟佛罗伦萨后继续踢到40岁以后，但是他说他不打算成为克里斯蒂亚诺·罗纳尔多的对手。

里贝里在拜仁慕尼黑12年的效力生涯在2018-19赛季结束时结束，在这个赛季里他获得了第九个德甲冠军。

在长时间的猜测之后，这位前法国边锋与紫百合达成了一份为期两年的合同。

里贝里打算追随托蒂等意甲老将的脚步，带领佛罗伦萨重返欧洲冠军联赛。

“我们进行了很长时间的谈判，但我很高兴来到佛罗伦萨，”36岁的他说：“我从管理层那里看到了巨大的动力和信心，这就是我来到这里的原因。当然，我的妻子也帮我做了选择，因为我的家庭非常重要。我很有动力，我总是想踢球。我有一个两年的合同，我想要果断的帮助年轻球员。我想给俱乐部带来一些新的东西，我想让佛罗伦萨进入积分榜的前三名。我来这里是为了帮助我的球队，佛罗伦萨。我不是来和罗纳尔多竞争的。意甲是一个优秀的联赛，有很多优秀的球员。国米在市场上买得很好，尤文图斯也是如此。我最欣赏的是这里的人们热爱足球，为足球而活。这是一次美妙的经历，我想在球场上尽情享受。足球是我的生命。这就是我想留在欧洲的原因，我很幸运找到了佛罗伦萨。我希望能继续踢到40岁，就像托蒂一样。”

佛罗伦萨将在周六主场迎战那不勒斯，开启新赛季的意甲征程，但里贝里并不打算参加。

“我还没有准备好开始训练，但是我很高兴今天能和球队一起训练，这和你自己的训练很不一样。”他补充道：“我需要一到两周的时间来准备比赛，但是如果教练(蒙特拉)告诉我需要我，我会站出来的。”