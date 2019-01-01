里贝里因推搡边裁被停赛三场罚款两万欧元

这名法国人在周日紫百合主场输给拉齐奥后，与一名比赛官员发生了冲突，他为此道歉。

弗兰克·里贝里因为在周日佛罗伦萨1-2输给拉齐奥的比赛中推搡助理裁判马特奥·帕西里而被禁赛三场。

里贝里在终场哨声吹响后，两次推搡了比赛官员帕西里，随后被佛罗伦萨工作人员带回到更衣室。

除了2万欧元的罚款，这名法国边锋在11月24日之前将不会在意甲比赛中出场，因为他对边裁“严重失礼”。

“比赛结束时，里贝里用威胁的方式接近助理裁判，这是严重的不尊重行为。”意大利足协在周一的一份声明中说：“除了不尊重的言论，他还把一只胳膊放在胸前推……还有一次猛拉他的胳膊。”

里贝里还通过他的官方推特账号公开道歉，他写道：“我真的对昨晚的事情很抱歉。我向我的队友、教练和球迷道歉。我也向帕西里先生道歉，因为在比赛结束时我非常激动和悲伤，我希望他能理解我的心情。

“我一直想留在球场上，帮助我的队友们，因为我来到佛罗伦萨，来到这座城市，来到这家俱乐部，我认为佛罗伦萨应该得到更多的关注，应该给予其他俱乐部同样的关注，因为我们每天都在做着出色的工作。”

比赛上半场华金·科雷亚为客队首开纪录，随后里贝里助攻弗雷德里科·基耶萨扳平比分。

这场比赛似乎注定要以平局收场，直到第89分钟西罗·因莫比莱在禁区内攻入一球，但佛罗伦萨的球员们却因为进球前若尔丹·卢卡库对里卡多·索蒂尔的犯规而愤怒不已，裁判对此并没有吹罚。

这位36岁的球员本赛季为佛罗伦萨出场9次，贡献了2个进球和2次助攻，在上赛季末离开拜仁慕尼黑后，他在今年夏天以自由球员的身份加盟了俱乐部。

佛罗伦萨老板科米索是批评里贝里赛后行为的人之一，但他也表达了自己的看法，认为如果VAR介入判罚，整个事件是可以避免的。

蒙特拉的球队由于最近的失利而跌至意甲积分榜的第九位，而拉齐奥则上升到第六位，与欧冠区只差两分。

佛罗伦萨的目标是在周中战胜萨索洛，然后在周日主场迎战帕尔马。