里贝里：加盟佛罗伦萨前曾有英超球队与我接触

这名36岁的球员对他加盟意甲的决定很满意，尽管他也曾收到过其他球队的邀请。

里贝里说，他对佛罗伦萨的感情使他决定拒绝了英超球队的转会邀约。

前法国国脚上赛季末以自由球员的身份离开拜仁慕尼黑后，曾与谢菲尔德联队和中东的俱乐部联系在一起。

佛罗伦萨赢得了对他的追逐，并且收获颇丰，边锋里贝里在蒙特拉一系列出色的表现后被评为意甲九月最有价值球员。

里贝里告诉意大利《每日邮报》：“我在英格兰和意大利都有其他的联系人，但我和佛罗伦萨的高管之间有过火花。”

“当我同意到佛罗伦萨去的时候，我不知道这是不是一见钟情，但从介绍的那天晚上开始，情况就一直是这样。那个夜晚很特别，我将永远铭记。”

“与(体育总监)普拉德(Daniele Prade)和(顾问)巴隆(Joe Barone)交谈时，甚至与蒙泰拉教练交谈时，我都感到温暖和自信。”

“所以我的妻子告诉我：‘我认为你会去佛罗伦萨’。我看着她回答道：‘也许你是对的。’”

“两周后，我们到了这里，她说：‘看到了吗？看看我们在哪儿。’她是对的。”

“我也和托尼谈了很多，他告诉了我关于球迷和俱乐部的事情。我真的很高兴来到佛罗伦萨。”

这位边锋很高兴看到他在意大利的生活在一片光明中开始，他的出色表现得到了最佳球员奖。

“我很高兴，因为这是一个很好的联赛，全世界都知道，”他补充道。“有很多优秀的球队，比如尤文图斯，国际米兰，AC米兰，罗马，拉齐奥。人们为足球而生。即使是那不勒斯现在也是一家重要的俱乐部。”

这名36岁的球员与他的老队友罗本同时离开拜仁，后者决定在35岁退休。

“我不知道，”当被问及他还能在比赛中坚持多久时，里贝里回答说。“我还没有想过。但两年是有可能的。我们希望仍然留在佛罗伦萨。”

“我来这里是因为我很饥渴，我想赢得一些东西。但未来是无法预见的。”