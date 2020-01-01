里程碑胜利助力米兰反弹 伊布创造意甲新纪录

38岁的他仅仅用了222场比赛就超越了前国际米兰球星坎比亚索，达到了150胜的里程碑。

伊布拉希莫维奇在周日帮助 3-2击败乌迪内斯的比赛中取得了150场意甲胜利的里程碑，并创造了新的纪录。

这名38岁的前锋自从一月初重新加入俱乐部以来，已经在三场比赛中保持不败。

雷比奇的梅开二度和特奥·埃尔南德斯的进球帮助红黑军团击败乌迪内斯，获得了联赛两连胜。

尽管伊布拉希莫维奇没有进球，但这对这位前瑞典球星来说是一个特殊的结果，因为他成为了自“三分制”开始以来，在意大利顶级联赛中最快获得150场胜利的球员。

这位前国际米兰和尤文图斯的球星仅仅用了222场比赛就取得了他的第150场胜利，这使他以8场比赛的优势远远超过了前中场球员坎比亚索。意大利国脚洛伦佐·因西涅以232场比赛的成绩排名第三。

伊布拉希莫维奇在意大利的职业生涯始于2004年他从阿贾克斯加盟尤文图斯，并赢得了两个意甲冠军，尽管这两个冠军后来都因为电话门丑闻而被取消。

在尤文效力了两年之后，他转会到了他们的死敌国际米兰，并享受了成功的三年，赢得了三个联赛冠军和一个意大利超级杯冠军。

2009年，他转会到巴塞罗那，他在瓜迪奥拉的球队只待了一年，然后加盟AC米兰，在那里他又获得了一个联赛冠军。

在效力了巴黎圣日耳曼、曼联和洛杉矶银河之后，伊布第二次回到了俱乐部，他帮助皮奥里的球队在意甲排名上升到第七。