里科：巴黎圣日耳曼是世界上最大的俱乐部

目前租借自塞维利亚的西班牙门将表示，他很乐意继续留在法国球队。

巴黎圣日耳曼门将塞尔吉奥·里科表示，巴黎圣日耳曼是“世界上最大的俱乐部”，并表示他希望继续留在巴黎。

里科在9月份以租借的方式从塞维利亚加入了巴黎圣日耳曼。

由于纳瓦斯是毫无疑问的一号门将，里科只在各项赛事首发参加了四场比赛，他说他很高兴为欧洲足球的巨人之一效力。

“巴黎圣日耳曼是世界上最大的俱乐部，我很乐意留在这里。”他说。

周日，里科在巴黎圣日耳曼与第六级别球队莱纳斯-蒙特赫里的法国杯比赛中首发出场，巴黎圣日耳曼最终以6-0取胜。

后卫科雷尔在谈到胜利时说：“我们完成了我们的工作，我们对结果很满意。很明显，我们必须尊重这个对手。我们不应该低估这支球队，应该认真对待比赛。尊重是最重要的。我们都在踢同一场比赛。”

“就我个人而言，找到比赛节奏和良好的习惯对我来说很重要。”

凭借周日的两粒进球，卡瓦尼迎来了他职业生涯中的第15个和第16个法国杯进球，使他成为卡塔尔体育投资时代最高产的杯赛射手。

然而，周日的梅开二度，是卡瓦尼自2013年从那不勒斯转会到巴黎圣日尔曼以来的第一次在杯赛进球超过一个。

这名乌拉圭前锋一直与转会联系在一起，马德里竞技对他感兴趣。

巴黎将在周三对阵圣艾蒂安，然后周日在法甲主场迎战摩纳哥。