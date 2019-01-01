里皮称菲律宾更像欧洲队 郑智期待两连胜直接出线

国足将在1月11号晚迎来第一亚洲杯第二位对手菲律宾，主帅里皮与队长郑智出席了赛前发布会。

北京时间1月11日晚9点30分，中国男足将迎来自己2019亚洲杯小组赛的第二场较量，国足主帅里皮和球队队长郑智共同出席了赛前新闻发布会，期间二人谈到了许多对阵菲律宾的注意事项与展望。

里皮采访

——第二场比赛球队的伤病情况如何？武磊、韦世豪和肖智这几位伤员没上场比赛吗？

“目前来说，三个球员中，肖智、韦世豪仍然不具备上场条件，但我认为武磊已经没有什么问题了。”

——至今你以接手国足两年，在这段时间内你也中国足球的未来发展做了哪些工作？

“当我两年前接手中国队的时候，我就知道这是一个巨大挑战。世预赛的时候，球队前4场只拿到1分，但在最后6场，我们却拿到了11分，不过遗憾的是，最终我们依旧距离附加赛1分。

在那之后的热身赛和中国杯比赛，我召集了几名年轻球员，让他们有机会去展现自己，不过最终我发现目前这批年轻球员在国际比赛上经验还有所欠缺。

现在，为了能在亚洲杯上取得好成绩，我需要最好的球员，需要那些有能力、有大赛经验的球员。

不过我相信中国足球未来会越来越好，现在中国足协更多地去关注青少年足球，U19、U20、国奥队都非常出色，我认为只要多参加比赛就能涌现出出色的球员。”

——埃里克森和你很熟悉，你能谈谈自己的这位老对手吗？

“很多年前，我们在意甲就有过交手经历，我执教过尤文，他执教过罗马和拉齐奥。之后在中国赛场，他在广州富力，而我则在广州恒大，双方也都有过交手。他是一位很好并且很有礼貌的教练，但我们最近没有过交流，希望在赛前可以跟他打招呼，期待明天见到他。”

——第一场比赛中国队很轻易地就丢了球，你们在赛后进行分析了吗？

“足球就是这样，你需要在做好防守的同时去做好进攻。我希望在所有比赛中，球员都要关注我们的防守。如果我们防守做得足够好，那比分就有可能是2-0，防守不好，则可能会变成4-3。防守是每一场比赛都需要去关注的问题，我不想说上场比赛上半场没踢好也不想去解析原因，我希望第二场比赛球员在攻防转换上做得更好一些，尽快确定优势。”

——球队是否足够了解对手菲律宾和他们的战术？明不明白这场比赛的重要性？

“我想说，菲律宾这支球队看起来不像是一支亚洲球队，更像一支欧洲球队。我看到的是5-6名来自德国、2-3名来自西班牙以及一些来自丹麦的球员。虽然菲律宾是亚洲球队，但他们的足球风格更像是欧洲球队，他们身体强壮，技术也非常出色。

我们知道这会是一场艰难的比赛，甚至是非常残酷的比赛。我们也知道这场比赛对我们很重要，只要我们拿到3分就可以晋级，但这对菲律宾也是一场关键的比赛。”

你能谈谈自己对首轮小组赛的看法吗？

“就我来说，每个小组的第一轮比赛都有让我惊讶的点，比如澳大利亚这种强队意外输掉比赛。不过，其他的亚洲传统强队都获得了胜利。其他新兴的国家队也进步明显，说明他们在球员培养和技战术上都准备充分。

对于我们球队来说，我选的23人都是即战力强的球员，他们能在小组赛中踢出好的表现。

我们在第一场比赛中拿到了3分，这对于晋级是有利的，不过接下来的比赛还是要一步步来，拿到好的名次然后踢好淘汰赛的比赛。目前最重要的事情就是晋级。”

郑智采访

——作为队长，你这场比赛回归了，现在队内的气氛和士气如何，以及如何面对接下来这场比赛。

“球队对这场比赛，充满了期待。我们第一场拿到3分以后，现在面临的第二场比赛，我们也希望能尽快完成小组出线的目标，大家都知道，我们第二场取胜就能提前出线。所有人都明白了解现在的形式，都做好了比赛的准备，明天比赛一定会非常困难，我们会朝3分的目标努力。”

——现在对于这场比赛，主教练和你作为队长有什么特别的沟通，有没有提醒你引领大家做一些工作。

“没有什么特别要说的，我觉得大家也看到我们上一场比赛之后，教练在训练场也给我们做了一些总结和复盘，大家通过第一场比赛，正式进入了亚洲杯的状态，赛会制的比赛，要尽快进入节奏。第一场，我们适应了比赛节奏、速度和身体对抗，希望大家第二场能更适应，表现的能更好，每个人尽快进入状态，球队就能进入状态。”

——上场比赛您在看台上看的比赛，跟赛场上的球员，视角不一样，从您的视角来看，球员有什么不足和能改进的地方。

“上场比赛，从上半场来讲，我们进入状态比较慢，但通过教练员的调整，我们下半场回到了自己的节奏。我们不希望每场比赛都是这种过程，我们希望从第一分钟开始，球员就进入状态，打出训练中的配合。明天的比赛，从第一分钟开始，就表现出自己的战斗力，打出自己的特点，让比赛的过程能顺利进行。”