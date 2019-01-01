里皮支持阿莱格里替代索肖：曼联最好的选择

在现任主教练承受越来越大的压力的情况下，中国队主教练很乐意看到一个意大利人接手英超俱乐部。

据前意大利和尤文图斯主帅里皮透露，阿莱格里是曼联下一任永久主帅的最佳人选。

今年3月，索尔斯克亚在老特拉福德获得了一份为期3年的合同。他在2018年底何塞·穆里尼奥被解职后，在一段成功的临时教练日子之后，掌管了一线队。

这名挪威人在刚回到曼彻斯特后，在各项赛事的17场比赛中取得了15场胜利。

曼联上赛季最终排名以第六，尽管在夏季转会窗口花了1.45亿英镑(1.87亿美元)在哈里·马奎尔、亚伦·万比萨卡和丹尼尔·詹姆斯身上，但在2019- 2020赛季开始时，类似的困难仍然存在。

随着红魔在英超联赛中的排名下滑至第十位，在11场比赛后落后排名第四的切尔西10分，索尔斯克亚受到了密切的关注。

关于老特拉福德这个热门位置的人选可能发生变化的传言仍在继续，前尤文图斯主教练阿莱格里也与这个备受瞩目的职位联系在一起。

据报道，这位52岁的教练正在休年假，直到本赛季结束，但是2006年带领意大利夺得世界杯冠军的里皮认为他将是“曼联的最佳选择”。

里皮在接受《每日邮报》采访时表示：“阿莱格里在任何地方都很出色，作为英格兰俱乐部的忠实粉丝，我很高兴看到他接手。”

“曼联是英国足球的历史。曼联经历了黑暗的岁月，但俱乐部是梦幻般的，从幕后到球员，每个人都能说出在老特拉福德踢球意味着什么。”

“我认为索尔斯克亚是一名出色的前锋和教练。对于阿莱格里，我认为他是一个典型的职业教练，他的血液里流淌着尤文图斯的风格。”

“我和弗格森的深厚友谊让我认为他是曼联的最佳选择。”

阿莱格里曾在尤文连续5次获得意甲冠军，同时也两次打进了欧冠决赛，但是在一个艰难的过渡时期接手曼联将会是一个更加艰难的挑战。

意大利战术家需要时间来适应一个新的国家，提高他的英语，但里皮坚持认为前者为“英国球队”量身定做的。

“我已经告诉过你，我拒绝热刺仅仅是因为我不熟悉英语，同时也是因为我热爱和尊重尤文图斯。”里皮补充道。“阿莱格里学的是英语，非常适合英式风格。”

“他有准备，也很精明。他能够非常轻松地阅读比赛。

“他喜欢挑战，我很尊重他，我认为他是认真的，有准备的，我认为他是一个谦虚的人。一个伟大的意大利人，他在英国会干得很出色的。”