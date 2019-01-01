里皮：不去热刺是因为英语不好 就像弗格森一样

这位中国国家队主帅解释了他多年前放弃执教英超劲旅执教的原因，同时谈到了自己与前红魔主帅弗格森爵士的友谊。

在里皮执教尤文期间，他与当时的红魔主帅弗格森爵士接下了深厚友谊。

意大利老帅承认当时自己曾经接到过来自热刺的邀请，本有机会与好友共同征战英超联赛，但他选择了拒绝。一方面是基于对斑马军团的热爱，而另一方面则是考虑到语言问题。

现任中国国家队主帅的里皮告诉《每日邮报》：“是的，在我执教尤文期间，我一度非常接近执教热刺。”

“他们对我非常友好，首先联系了我的儿子戴维。但我不想离开都灵和尤文。尤文于我就像曼联于之弗格森，意义特别，我爱这里。”

“我当时英语说的也不怎么好，所以这也是我拒绝的一个原因。有人告诉我弗格森也不怎么能说英语，因为他是苏格兰人。”

谈到弗格森，里皮又想起了双方密切关系的一些小细节。

“弗格森就像我大哥，我们交换了很多礼物，我给他的孙辈们送了意大利巧克力，但最后他自己吃完了。”

“我们会通过移动电话来交流一些关于红酒的建议，他喜欢一款他叫做‘Tigno’的红酒，实际这款酒叫做‘Tignaello’，但他认为这才是错的。我们还打赌去餐馆里叫这款酒，当然是我赢了。”

同时里皮还赞扬了前曼联中场罗伊-基恩和保罗-斯科尔斯。他透露基恩还差点成为了他在斑马的手下爱将。

“我超爱基恩，他曾很接近加盟尤文，但最终谈判破裂。我也喜欢斯科尔斯，他会喜欢在任何地方踢球的。”

如今的曼联主帅索尔斯克亚也是基恩和斯科尔斯当时的队友，弗格森爵士的爱徒。里皮也为他送上了支持。

“索尔斯克亚是个很棒的球员，我希望他在教练岗位上也能做到同样出色。他值得。”