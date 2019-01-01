里瓦尔多：这赛季的金球是梅西的

这位巴塞罗那和巴西的传奇认为这位阿根廷球星应该在2019年获得他的第六个金球奖。

据巴塞罗那和巴西的传奇球星里瓦尔多说，莱昂内尔·梅西应该赢得今年的金球奖。

梅西在巴萨度过了另一个辉煌的赛季，在西班牙豪门夺得西甲冠军的同时，他在所有比赛中攻入51粒进球。

尽管赢得了联赛冠军，梅西在这一年几乎没有其他的成功。巴塞罗那在冠军联赛中失利，在半决赛中戏剧性地输给利物浦，并在国王杯决赛中失利。

梅西在阿根廷的这一年也遇到了麻烦。这名32岁的球员在半决赛后无法激励他的球队，并在季军争夺战上被罚下，这使得他对裁判和南美足协进行了猛烈抨击。

他的言论也引起了很多负面反应，对方球员、南美足协甚至是裁判都对他缺乏尊重进行了回击。

尽管如此，里瓦尔多认为梅西应该获得一个破纪录的第六个金球奖。

“在我看来，本赛季金球奖的得主是梅西，因为他所做的一切。”1999年的获奖者说：“他没有赢得欧冠，但因为这是一个个人奖项，他进了很多球，很重要的球。”

梅西和克里斯蒂亚诺·罗纳尔多都获得过5次金球奖，自2008年以来，他们每年都能获得金球奖，直到2018年由卢卡·莫德里奇终结。

里瓦尔多认为下个赛季两名球员的表现会更好。

“他们是如此有些的球员。我两个都喜欢。”他说：“梅西在巴塞罗那总是与众不同，罗纳尔多在每个俱乐部和国家队——尤文图斯和葡萄牙——也是如此。这将再次令人兴奋。当你谈论他们的时候，他们总是好的，他们都进了很多球。”