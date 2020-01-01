里瓦尔多质疑巴萨换帅欠妥 高层操作明显失控

这位巴萨名宿并不反对俱乐部做出换帅的决定，但他认为俱乐部的整个操作存在问题。

巴尔韦德与巴萨三年的缘分在本周一画上了句号，前贝蒂斯主帅塞蒂恩已经宣布就任，并且与俱乐部签下了一份2022年到期的合约。

虽然巴尔韦德帮助巴萨在上赛季顺利卫冕西甲冠军，但在杯赛中，欧冠半决赛遭利物浦疯狂逆转以及在国王杯决赛中不敌瓦伦西亚的惨剧，显然让巴尔韦德备受质疑。

本赛季至今，巴萨目前仍领跑联赛积分榜，但他们与排名次席的皇马之间，也只是净胜球差距。上周，巴萨又在西班牙超级杯半决赛中不敌马竞，这也成为了巴尔韦德在巴萨帅位上的最后一场比赛。

前巴萨中场里瓦尔多在接受Betfair采访时，谈到了关于这次换帅的看法。巴西人说道：“很显然，巴萨没有处理好这次换帅。他们对于巴尔韦德表现得有点天真且缺乏尊重。在现任主帅还在工作的情况下就开始与新任主帅谈判，这绝不是一个好的开始。”

“当然，在俱乐部最终官宣塞蒂恩之前，因为哈维和罗纳德-科曼的拒绝而产生的各种猜测，也让问题变得复杂。”

“足球是很残酷，但大家也都看出来了，巴萨高层没能很好地掌控整个过程。像巴萨皇马这样的俱乐部一直都会准备好一个备选主帅以防止这样的情况发生。”

里瓦尔多也对哈维“将会等到合适的实际”重返诺坎普的观点表示了支持，他继续说道：“我相信哈维会在未来签约成为巴萨主帅的，他已经开始为此准备，在卡塔尔开启了他的教练生涯。”

“我认为他会拒绝巴萨邀请的原因是他海没有准备好在他的教练生涯初期就接下这样一个任务。现在，他更希望积累经验，变成一名成熟的教练。”

“我确信他会在某天成为巴萨主帅，并且希望能获得成功。”

“而科曼的情况又不太一样。他已经是一位经验丰富的主帅了，在国际上也拥有足够的声望，他本来应该是个很好的选择。”

“他在全球都很有知名度，也十分了解这家俱乐部，他也习惯了包括欧冠和其他锦标在内的赛事压力。但现在还不到他回归的时候。”