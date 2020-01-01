里瓦尔多：苏亚雷斯能完美适合马竞 巴萨放走他是一大错误

这位巴萨传奇批评了俱乐部赶走苏亚雷斯的做法，他强调这位乌拉圭前锋能完美适合马竞的风格。

里瓦尔多表示，路易斯·苏亚雷斯能够“完美地”适应迭戈·西蒙尼的战术风格，他认为巴塞罗那让这位乌拉圭球员离开是一个巨大错误。

本周五，马竞以600万欧元的价格从巴萨签下了苏亚雷斯，并和他签下了一份两年合同。

这位33岁的球员在诺坎普度过了6年的职业生涯，在283场比赛中打进了198粒进球，并获得了四次西甲冠军和一次欧冠冠军，但他被认为是新主帅罗纳德·科曼不需要的冗杂球员。

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六次金球奖得主莱昂内尔·梅西在社交媒体上发表了热情洋溢的告别词，公开批评了董事会逼走苏亚雷斯。在此之前，梅西也曾表示自己想要离开诺坎普球场，不过本月初在接受够力足球的全球独家专访时，阿根廷人的态度发生了180度大转变。

梅西在Instagram上写道:“看到你穿着另一件球衣会很奇怪，在球场上和你对抗会更奇怪。你应该得到一个适合你自己的告别：你是俱乐部历史上最重要的球员之一。一个为球队和个人都取得了巨大成就的人。”

“你不应该让他们像那样把你扔出去。但事实是，在这个阶段，我再也不会感到惊讶了。”

里瓦尔多也认为巴萨让苏亚雷斯离开是一个错误，他希望这位乌拉圭射手能够尽快适应西蒙尼在万达大都会的体系。

这位前巴萨球星告诉Betfair：“签下路易斯·苏亚雷斯对马德里竞技而言是一个非常明智的决定，我希望他能留在巴塞罗那，因为我认为他能给球队提供很多帮助。但是罗纳德·科曼明确表示乌拉圭人是多余的球员，那么他加入的俱乐部会非常欣赏他。”

“我希望苏亚雷斯在马竞能一切顺利，因为我是这位不应该离开巴塞罗那的球员的球迷。他是俱乐部历史上的第三射手，我认为他的年龄是俱乐部决定让他离开的唯一原因。”

“他是一名伟大的战士，他签约了一家完美的俱乐部。我相信西蒙尼很高兴他的球队有这样的球员。阿根廷主帅将会是苏亚雷斯的球迷，因为他完全适合西蒙尼的执教风格。”

“苏亚雷斯对马竞来说是一笔伟大的签约。他是一位了不起的射手，一个强壮的战士，一个在重大比赛中拥有丰富经验的球员。”

里瓦尔多继续坚持巴萨必须在转会窗口关闭前引进苏亚雷斯的替代者，他认为安东尼·格里兹曼无法独自填补这名乌拉圭球员离开后留下的空缺。

他补充道:“看起来安东尼·格里兹曼将在本周末巴塞罗那与比利亚雷亚尔的西甲揭幕战中担任中锋。我们不知道这将如何运作，但即使球队在开局阶段取得了不错的成果，他们也需要签下一名新的前锋。”

“没有苏亚雷斯的进球对巴萨来会过得很不容易，但是科曼应该有一个新的计划，这意味着乌拉圭人不会无缘无故被放弃，毕竟，让苏亚雷斯离开是科曼做出的决定。”