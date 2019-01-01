里瓦尔多：皇马不需要博格巴或埃里克森

西班牙豪门经常与曼联和托特纳姆热刺的中场球员联系在一起，但是前巴西球星说他们不需要新的签约。

前巴西球星里瓦尔多相信保罗·博格巴和克里斯蒂安·埃里克森会很好地融入皇马，但他说西班牙豪门不需要他们。

近年来，曼联和托特纳姆热刺的中场球员已经多次与皇马联系在一起。

这名法国国脚的经纪人，米诺·拉伊奥拉证实，他正在与皇马和尤文图斯商谈今夏离开老特拉福德的事宜，这两家俱乐部是签下他的首选。

另一方面，埃里克森与托特纳姆热刺的合同还有一年，据说随着哈梅斯·罗德里格斯即将离开伯纳乌，白衣军团希望得到他。然而，尤文图斯和马德里竞技也被认为是这名丹麦国脚可能的目的地。

齐达内的球队希望从灾难性的2018-19赛季中恢复过来，但他们的季前赛表现平平。

尽管结果令人担忧，但前巴塞罗那球员里瓦尔多相信他们的球队足够强大，可以在下个赛季取得成功，而不需要在博格巴和埃里克森身上花费太多。

“媒体说皇家马德里需要加强他们的中场，有传言说克里斯蒂安·埃里克森和保罗·博格巴是他们的目标。他们都是优秀的球员，都很适合在伯纳乌踢球。尽管他们季前赛表现不佳，但我不确定皇马是否需要增援。批评皇家马德里中场的人不应该忘记，卡塞米罗只是在受伤后才回到球队，所以他们一直没有首发防守型中场，也没有最重要的球员之一。随着卡塞米罗的回归，皇马将会有所改善，尽管他的缺席并不能解释他们糟糕的季前赛。”