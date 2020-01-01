里瓦尔多：梅西会在巴萨退役 不会去曼城或尤文

这位前红蓝军团的球星希望离队的传言能够结束，因为在意甲与克里斯蒂亚诺·罗纳尔多搭档的可能性微乎其微。

里瓦尔多表示，梅西不会转会到曼城或尤文图斯，他认为巴塞罗那的超级球星将会在诺坎普以球员的身份退役。

加泰罗尼亚人看到了不受欢迎的离队言乱围绕着他们的队长。

其他球队

有报道称梅西对在巴萨的生活越来越失望，有消息称他可能会在英格兰与瓜迪奥拉重聚，或者在意大利与永远的对手克里斯蒂亚诺·罗纳尔多搭档。

里瓦尔多不认为任何交易会达成，这位传奇人物期待着当前这一轮的谣言烟消云散。

他说：“我不相信关于梅西可能在赛季末离开巴塞罗那的传言。”

“说实话，我认为他会在诺坎普结束他的职业生涯。他从14岁起就是我们的一员了。他对俱乐部，俱乐部对他都有很深的感情，所以我不认为离开对他有什么好处。”

“我认为他只是这一家俱乐部的球员，就像罗马的托蒂和圣保罗的罗德里奥·塞尼一样。”

“很难想象梅西会在冠军联赛对阵巴萨的比赛中上场，所以即使他将来离开，我也会更多地想象他去欧洲以外的地方，去中国，或者去美职联，他转会的动机更多地是经济上的，而不是体育上的。”

“他最近三场比赛都没有进球，在梅西批评阿比达尔之后，很多评论员说俱乐部的问题是主要原因。

“但我不这么认为，我认为梅西很快就会再次进球。球队已经回到了胜利的道路上，就像我们上周末看到的那样，他们3-2击败了皇家贝蒂斯。”

“梅西为队友们提供了两次助攻，这很重要，因为他在巴萨的进攻中扮演了核心角色，他的传球技术对创造好机会至关重要。他的能力是不可否认的，所以我觉得没有理由担心。”

如果梅西决定接受一个新的挑战，里瓦尔多补充说：“曼城是与梅西联系在一起的俱乐部之一。”

“这名阿根廷前锋可以在世界上任何一家俱乐部踢球，但正如瓜迪奥拉最近所说，梅西应该继续留在巴塞罗那。”

“其他的谣言，提到尤文图斯可能是梅西的另一个俱乐部，在那里他可以和克里斯蒂亚诺罗纳尔多组成愉快的伙伴关系。这似乎极不可能。”

“是的，我很高兴看到两名伟大的球员一起踢球，但我不认为这是一个现实的举动。”