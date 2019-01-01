里瓦尔多敦促巴萨行动：别让内马尔落入他人之手

这位巴萨球星警告俱乐部要果断行动，在转会窗口关闭前确保与这位巴西球星的交易。

据前球员里瓦尔多说，内马尔离开巴塞罗那是个错误，俱乐部应该尽一切努力把他带回来。

这位巴西巨星在加盟巴黎圣日耳曼两年后，与回归巴塞罗那紧密联系在一起。

据报道，巴萨的一个代表团周二在法国首都讨论了一笔交易，这笔交易需要在9月2日转会窗口关闭前完成。

皇马也有传闻对这名27岁的球员感兴趣，但是里瓦尔多——他曾在1997年至2002年间效力于巴萨——敦促他的前东家果断行动，不要让其他俱乐部购买他。

“每个人都知道内马尔发生了什么。他离开巴塞罗那是错误的;他不应该离开世界上最大的俱乐部之一。但现在他急于回归并接受自己的错误。”里瓦尔多在Instagram上写道：“我希望主席和其他董事会成员不要让他去另一家俱乐部，一切都和巴黎圣日耳曼解决了，他可以回到他本不应该离开的地方。”

姆巴佩在周日4:0战胜图卢兹的比赛中，在第66分钟腿筋受伤离场，而他的队友卡瓦尼在比赛进行到第11分钟因内收肌问题退出比赛。

姆巴佩和卡瓦尼都有可能缺席三到四周的比赛，而边缘前锋舒波莫廷预计将在他们缺席的情况下带领球队——除非内马尔重新融入球队，或者在转会窗口关闭前得到增援。

受伤的二人组能否参加下个月大巴黎欧冠小组赛的首场比赛也存在疑问。