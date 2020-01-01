里瓦尔多：巴萨处理解雇巴尔韦德的方式天真又不敬

巴西人说他的前俱乐部“没有很好地处理主教练的变动”，基克·塞蒂恩是最新一个坐上诺坎普这个位置上的人。

据里瓦尔多说，巴塞罗那在处理瓦尔韦德被解雇的方式上既“幼稚”又“无礼”。

巴尔韦德在诺坎普的三年执教时光在周一结束，俱乐部决定解除他的教练职务。

巴萨宣布前皇家贝蒂斯主帅基克·塞蒂恩为他的继任者，新的合同将持续到2022年。

巴尔韦德带领巴萨蝉联西甲冠军，但一系列备受瞩目的杯赛失利最终破坏了他在西甲的成就。

这位55岁的教练在上赛季的欧冠半决赛输给利物浦后受到了严厉的批评，之后又在国王杯决赛输给了瓦伦西亚。

巴萨在上周的西班牙超级杯半决赛中也被马德里竞技击败，这对巴尔韦德来说是致命的一击。

俱乐部传奇哈维和罗纳德·科曼被认为已经拒绝了回到诺坎普的机会。里瓦尔多认为，如果他们能安排一名“替补教练”，那么这支西班牙冠军球队本可以避免这一混乱操作。

“很明显，巴塞罗那没有很好地应对主教练的变动，”这名前巴萨中场说。“他们有点天真，也许对巴尔韦德有些不敬；在现任教练还在工作的时候就开始和新教练谈判从来都不是一个积极的行动。

当然，哈维和罗纳德·科曼拒绝了他们的提议，在他们最终宣布基克·塞蒂恩之前，也引发了许多猜测。

“当然，足球是一项残酷的事业，但我们都知道巴萨董事会并没有很好地推动这一进程。像巴塞罗那和皇家马德里这样的俱乐部应该有后备的教练来避免这种情况。”

“是的，在真正想签下他们之前和其他经理谈谈并不好，但如果你能设法找到一两个在提议来到时会接受的现实的目标，你就能避免这种棘手的情况。”

里瓦尔多继续表示他相信哈维在接受诺坎普的最高职位之前会“等待合适的时机”，同时他继续在中东地区获得宝贵的教练经验。

里瓦尔多说：“我相信哈维将来会签约成为巴萨的主教练，他已经为此做好了准备，他将在卡塔尔开始他的教练生涯。”

“我认为他拒绝了巴萨的邀请是因为在新工作的早期阶段，他还没有准备好接受这样的任务。目前，他更愿意作为一名教练不断获得经验和成熟。

“虽然他现在还没有接受这样的责任，他会等待合适的时机，但我相信有一天他会成为巴萨的教练，并且希望能取得成功。”

“但对于科曼来说，情况就不同了。他是一位经验丰富、享誉国际的教练，如果是他，将是一个非常好的选择。”

“他在全世界都很有名，对俱乐部很了解，他已经习惯了巨大的压力，就像他在冠军联赛和其他比赛中一样。但这并不是他回来的时候。”