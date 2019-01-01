里瓦尔多：巴萨别催梅西复出 过了30岁不一样

巴西人敦促巴塞罗那抵制任何诱惑，不要过早地把他们的球星带回赛场。

巴塞罗那传奇球星里瓦尔多警告巴萨不要急于让梅西伤愈复出。

这位阿根廷球星本赛季一直在努力恢复健康，在周中战胜比利亚雷亚尔的比赛中只坚持了45分钟。

曾在诺坎普效力五年的里瓦尔多坚信，梅西必须有时间从任何挥之不去的伤病中完全恢复过来。

里瓦尔多在他为Betfair撰写的专栏中写道：“随着阿根廷人伤愈复出，俱乐部需要小心不要催他回来。他已经32岁了，已经有很长一段时间在没有休息的情况下保持在最高水平，所以看到他开始感到一些疼痛是正常的。俱乐部需要让他完全康复，这样他就不会在回到球队后再次受伤。不管他错过了两周、三周还是一个月。当我三十岁出头的时候，我以为我永远不会受伤，不会感到疼痛，但事实并非如此，这样的问题开始出现。32岁和25岁不一样，所以你需要更好地管理你的健康。不过，我不认为这是梅西走下坡路的迹象，因为他会回来，在最高水平再踢几年。”

除了对比利亚雷亚尔的首发，梅西本赛季仅两次以替补出场，巴萨透露他正在与左大腿的内收肌拉伤作斗争。

尽管关于克里斯蒂亚诺·罗纳尔多和范戴克谁更应该获得国际足联最佳球员奖的争论一直很激烈，但里瓦尔多相信梅西是一个实至名归的赢家。

“尽管投票结果很紧张，但我认为莱昂内尔·梅西上赛季所做的一切都值得获得这个奖项。”他写道：“是的，他只赢得了西甲冠军，但他进了50多个球，帮助球队打进了20个球，踢了近60场高要求的比赛。有时候，什么更重要是有争议的：团队冠军还是个人表现。但对我来说，这是一个个人奖项，所以梅西是2019年最好的球员，尽管他的球队没有像他们希望的那样赢得那么多冠军。”