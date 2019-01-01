里瓦尔多：巴塞罗那需要内马尔才能赢下欧冠

这位巴黎圣日耳曼球星把他对俱乐部未来的想法放在一边，现在正专注于帮助巴西赢得自2007年以来的第一个美洲杯。

里瓦尔多认为他的前东家巴塞罗那需要重新签下内马尔才能再次赢得冠军联赛，同时，他还相信这位球星能够帮助巴西在“一定程度上轻松地”夺得美洲杯冠军。

内马尔是桑巴军团的一员，他们接下来将对阵卡塔尔和洪都拉斯进行两场友谊赛，之后他们将去到与玻利维亚、委内瑞拉和秘鲁交手的美洲杯小组赛中。

这名27岁的巴黎圣日耳曼前锋本周被巴西国家队主教练剥夺了队长袖章，由他的队友阿尔维斯接过。

今年4月巴黎圣日耳曼在法国杯决赛中输给雷恩后，内马尔因与一名支持者发生口角，被俱乐部禁赛三场。

巴黎圣日耳曼在2017年夏天以创纪录的2.22亿欧元(2亿英镑/ 2.62亿美元)签下了内马尔，而他在首都的两个赛季里赢得了两项法甲冠军以及法国杯的冠军。

冠军联赛已经离他远去，托马斯·图赫尔的球队在本赛季八分之一淘汰赛中被曼联淘汰出局。

这名前桑托斯前锋被传将在今夏离开巴黎圣日耳曼，而皇马则是传闻中的目标。

巴塞罗那上一次赢得欧冠是在2015年，当时内马尔在比赛的最后一粒进球帮助加泰罗尼亚人以3-1战胜了尤文图斯，在10年内第四次夺冠，也是他们历史上第五次夺冠。

在本赛季的欧冠半决赛中，西班牙豪门遭遇了耻辱性的出局，利物浦在安菲尔德以4-0大胜，使得他们在首回合比赛中3-0的胜利化为乌有。

里瓦尔多从1997年到2002年为巴萨效力，赢得过两个西甲冠军和一个国王杯。

里瓦尔多在他的Instagram账户上说，签下内马尔“对于巴萨来说将是一次伟大的引援”。

他补充道：“在我看来，他是巴塞罗那在(欧冠)中称冠所缺少的球员。他很有个性，也很有实力赢回巴萨所有的球迷，同时他也是世界上最好的球员。”

内马尔将暂停对俱乐部未来的思考，他的目标是帮助巴西赢得自2007年以来的第一个美洲杯冠军。

他们在2016年并没有退出小组赛，但里瓦尔多对6月14日在圣保罗对阵玻利维亚的比赛前的机会充满信心。

他说：“我认为巴西一定会轻松赢得美洲杯。我认为没有哪支球队能打败巴西，主要是因为内马尔的回归，对我来说，他将是比赛中最好的球员。”