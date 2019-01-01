里瓦尔多：功劳全是梅西的 库蒂尼奥在巴萨太难了

这位前巴萨球星希望看到他的巴西同胞留在诺坎普，但是他希望租借到拜仁慕尼黑能够重新点燃他的激情。

菲利佩·库蒂尼奥转会拜仁慕尼黑让里瓦尔多“失望”，但巴西人承认，“功劳总是会算到莱昂内尔·梅西身上”，库蒂尼奥在巴塞罗那从来都不容易。

27岁的库蒂尼奥被租借到安联球场，希望重新找回自己的激情。库蒂尼奥在巴塞罗那的时光，在利物浦的梦幻转会之后，并没有像任何人预想的那样结束。

这位南美球员在诺坎普的王牌梅西的阴影下难以保持稳定。

现在他有机会在德国再次证明自己的价值，拜仁有机会在明年夏天完成一笔1.2亿欧元(1.1亿英镑/ 1.33亿美元)的交易，里瓦尔多希望他的同胞能在新的环境中茁壮成长。

这位2002年世界杯冠军，前巴塞罗那的宠儿告诉Betfair:“我一直相信菲利佩·库蒂尼奥有能力在巴塞罗那取得成功，但是事情花费了太多的时间，双方都同意转会到拜仁慕尼黑。我对他没能立足于一线队有点失望，但也许他对此不再有信心，也不开心了，所以他选择了转会到另一家大俱乐部，试图找回他在利物浦时的最佳状态。”

“在梅西不断承担所有荣誉和责任的球队里，要找到自己的位置从来都不容易。世界上很少有球员能够达到这样的水平，并给自己留下深刻的印象，也许库蒂尼奥没有足够的耐心在球队中找到自己的位置。这位阿根廷球星是球队的领袖，他将在三到四年的时间里保持最佳状态，所以很难看到其他球员在巴塞罗那打出他们最好的水平。”

库蒂尼奥在抵达巴伐利亚后对拜仁官网说:“对我来说，这意味着在一个拥有欧洲最好俱乐部之一的新国家里，这是一个新的挑战。我非常期待。和拜仁一样，我有很大的雄心壮志，我相信我能和我的新队友一起实现这些。”

德甲卫冕冠军在2019-20赛季的首场比赛中被柏林赫塔逼平，他们将在周六前往沙尔克的比赛中重返赛场。