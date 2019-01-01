里瓦尔多：内马尔不会去皇马 巴萨不会再错过

这位俱乐部传奇人物认为他的同胞不会加盟西甲劲敌皇家马德里，因为他想回到加泰罗尼亚俱乐部。

前巴塞罗那球星里瓦尔多认为内马尔不会转会皇马，因为他认为他的同胞渴望回到加泰罗尼亚。

内马尔似乎准备在这个夏天回到巴萨，西班牙豪门相信他们可以迅速结束这场转会闹剧。

而且，尽管皇马对这位巴西人的兴趣可能会阻碍他重返西甲冠军球队，但前巴塞罗那和巴西球星里瓦尔多认为，白衣军团并不会对内马尔的转会感兴趣。

里瓦尔多说:“我认为内马尔不会加盟皇马，因为他想回到巴塞罗那，而俱乐部似乎正致力于在转会截止日期前实现这一目标。”

“我相信巴萨不会错过内马尔，尽管他在几年前离开了俱乐部，但他将永远是一一笔出色的引援，他在球场上的出色表现很快会再次说服红蓝军团的球迷的。”

如果内马尔回到巴塞罗那，俱乐部将会对其他球员做出一些决定，最值得注意的是德米贝勒。德米贝勒再次受伤，如果另一名球星到来，他将失去首发位置。

里瓦尔多并不认为巴萨会因为健康问题而出售登贝莱，但他认为俱乐部将他作为交易的一部分从而带回内马尔是明智的。

“我不认为巴萨会因为登贝莱不断出现的问题而试图摆脱他——他是一个有着巨大潜力的伟大球员。”他说。

“但是如果内马尔回到俱乐部，登贝莱可能会失去他在球队中的位置，用他交换而不是花太多的钱可能是巴萨的一个选择。”

“内马尔能做到其他球员做不到的。他了解更衣室和俱乐部的支持者，除了他作为一名球员的素质，他还了解他的大多数队友，他们会喜欢他再次出现在他们身边。内马尔也准备好了回归，并在俱乐部获得更多的冠军。”

“我想截止日期前我们还会有几笔大的转会。我期待着内马尔转会的结束，但我也能想象到其他俱乐部会在转会市场上晚些时候采取行动。比如：皇家马德里可以尝试加强他们的中场。”