里瑟：希望利物浦签下哈兰德 如果曼城签下他就接近无敌了

前挪威后卫最近接受了够力足球专访，他呼吁老东家利物浦签下哈兰德

里瑟表示，如果曼城签下了哈兰德，那么蓝月亮将接近于无敌，因此他呼吁自己的老东家利物浦加入争夺战，签下自己的这位同胞。

据了解，哈兰德合同中拥有一条价值7500万欧元至1亿欧元的解约金条款，条款将在明年夏天生效，届时许多俱乐部都会加入追求行列，而里瑟希望这位同胞加盟英超。

他告诉够力足球：“显然我希望他能加盟利物浦，因为他是一名不可思议的球员。他状态很好，我认为他会适合克洛普的足球风格，我也认为他会喜欢利物浦这个俱乐部。”

“但是如果曼城得到了他，那么你会说曼城已经接近于无敌了。”

“无论谁得到哈兰德，不管是下个赛季还是什么时候，在未来的许多年里，都将是一支令人难以置信的强大球队。”

“我不知道利物浦是否有机会签下他，但如果他们有机会，那就请行动吧，因为这对俱乐部来说是难以置信的，对任何签下他的俱乐部来说都是如此！”

“在过去的几年里，英超联赛中一直缺少挪威球员。在10年或15年前，我们有很多球员在英超踢球，现在已经很少了，没有多少人给我们留下深刻的印象。”

“我很高兴厄德高现在在阿森纳，而且看起来踢得不错。希望他能有一个好的赛季。但我们需要更多的球员，挑战冠军并真正的成名，这样挪威足球才能回到过去的样子，有球员在顶级联赛踢球。”

“我希望哈兰德能来到英超。显然，我希望他能来到利物浦，但对于挪威足球来说，有这样的球员在英超联赛中踢球是非常重要的。”

多特蒙德已经坚称他们不会轻易出售哈兰德，俱乐部首席执行官瓦茨克将有关他们财务状况的传闻和被迫出售球员的传闻称作“无稽之谈”。

他说道：“还没有决定他是否真的会在夏天离开，我们会看看情况如何。我听到有人说多特必须卖掉哈兰德，因为他们是在证券交易所上市的俱乐部。这都是胡说，在我们公司，是否有人被出售的决定是由管理层做出的，而且只由管理层做出。”

“决定权在哈兰德手中，我和他的经纪人拉伊奥拉关系很好，因为我们可以很好地评估彼此。我知道他的动机是什么，人们认为拉伊奥拉只为了钱，这是不对的，他也在考虑什么对哈兰德是最好的。”