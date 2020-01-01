里昂真核离队已获本人确认 阿森纳皇马今夏无缘奥亚尔

这位里昂中场核心确认自己将在本赛季继续留在奥林匹克公园球场，不会加盟阿森纳和皇马等豪门。

里昂球星奥亚尔表示自己已经拒绝了欧洲其他国家豪门的邀约，并坚称他在法甲俱乐部还有未完成的任务。

根据够力足球此前的报道，奥亚尔曾与英超豪门阿森纳有所传闻，而巴黎圣日尔曼、尤文图斯、曼城和皇家马德里也对签下他很感兴趣。

这位22岁的法国中场将会在新赛季继续留在奥林匹克公园球场，尽管在2019-20赛季的欧冠半决赛之后，自己将面临一个没有欧战的赛季。

其他球队

“为什么我选择留在里昂？”奥亚尔在法甲1-1战平马赛的比赛中进球后这样表示。

“我觉得我仍然可以给球队和俱乐部带来一些东西。”

“这就是为什么我选择在里昂继续我的冒险，我希望我们能尽快恢复到最佳状态。”

在这场比赛的第28分钟，奥亚尔罚进一粒点球，而在三分钟前迪米特里·帕耶在首开纪录后被罚下场，里昂和10人的马赛最终打成了平局。

在上赛季闯入欧冠半决赛之后，里昂近期的状态再次跌入谷底，在本赛季的六场法甲比赛中仅取得了一场胜利，目前在积分榜上排名第14。

“我们对没有拿到三分感到非常失望。这就是我们必须要去做的。我们必须要赢得胜利，尤其是在经历了我们最近的糟糕成绩之后。”

“我发现很难解释为什么我们在对手半场没能表现得更好，我们可以弥补差距，但我们错过了一些正确的传球或正确的射门。这是球队必须尽快改进的地方，这对我们而言并不是正常现象。”

够力足球此前曾指出阿森纳将这位法国小将视为球队中场今夏头号引援目标，甚至给出了一份3800万欧元的报价，而在球员表态将继续留在里昂的情况下，枪手目前已经更换了目标，将全力追求切尔西中场若日尼奥，他们希望能够在周一转会窗口截止前将其召至阵中。

不过阿森纳想要完成这笔交易并不容易，蓝军不想增强联赛中重要对手的实力，也没有签下任何可以替代若日尼奥的新援。

尽管很难在转会截止日完成理想中的交易，阿尔特塔依旧想要放走一些队内的冗杂球员，托雷拉和贡多齐都在可出售和外租的名单之内。

除了阿森纳，皇马也与奥亚尔传闻甚密，传闻中他们向法甲豪门开出了一份2000万欧元+马里亚诺的报价，不过距离对方6000万欧元的要价相距甚远。

齐达内也在近日接受采访时谈到了与这位法国小将相关的话题。

“我不知道你们掌握了什么消息，不过我想说的是，奥亚尔的能力是毋庸置疑的，也许在未来的某一天他能够成为皇马的一员。”

“不过目前我已经拥有了一支完整的球队，我关注的是我们已经拥有的球员。过了10月5日，这类问题可能就不会再被问到了。”