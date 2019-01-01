里昂球迷画驴侮辱自家球员 德佩替队友出头

荷兰球星在周二的比赛中为他的球队拿下了至关重要的一分，但在比赛结束时，他与一些沮丧的球迷发生了口角。

孟菲斯·德佩声称，里昂的球员在看到自家球迷将驴子旗帜向巴西后卫马塞洛展示后，受到了自己球迷的唾弃。

尽管里昂在欧冠小组赛末轮中以2-2战平莱比锡，但里昂的一些球迷仍然对他们的表现不满意。

比赛结束后，德佩在球场上与手持驴子旗帜的球迷对峙，上面写着“马塞洛离开俱乐部”，荷兰国脚对他们的行为非常不满。

“我很难过，很生气。我们没有发挥出最好的水平，但我们晋级了。我们付出了一切。

“当球队中有人得不到球迷的支持时，你对球员有什么期望？”

“谁有时间做这样的横幅?”人们有孩子，他们去工作。谁有时间画一头驴？如果你有时间，你真的需要有更好的事情去做。他们朝我们吐口水。我从来没见过这样的事。”

德佩本赛季在欧洲赛场上以5粒进球证明了自己的重要性，而他在12场联赛中打进9球。

里昂主帅加西亚赞扬了德佩在赛后的表现，强调德佩表现出了真正的领导力，他为马塞洛挺身而出。

加西亚说：“孟菲斯·德佩是一位真正的队长：他的言行举止都像一位队长。这显示了这个群体的凝聚力、团结和品格。”

加西亚希望里昂现在可以在欧洲冠军联赛的下一轮比赛中继续前进，同时他也对俱乐部的进步表示了敬意。

“今晚我为俱乐部感到高兴，为主席奥拉斯感到高兴，现在我们必须有雄心壮志，即使我们在下一轮抽中一条大鳄。”他说：“这也是属于西尔维尼奥的晋级资格，他为我们在欧冠小组赛中获得的积分贡献了一半。”

里昂目前在法甲排名第七，但离第三名里尔只有3分的差距，下一场联赛将对阵雷恩。