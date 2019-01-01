里昂球员香饽饽 被利物浦看上 科尔内：受宠若惊

这位22岁的前锋是几个有希望在夏季转会窗开启前在法甲俱乐部引起热议的年轻球员之一。

麦克斯维尔·科尔内对利物浦有兴趣在这个夏天签下他的传闻表示欢迎，里昂前锋很高兴能引起这样的猜测。

年仅22岁的科特迪瓦国脚是里昂队中引发离队讨论的几个令人兴奋的年轻球员之一。

在下一个转会窗口中，可能会有大批的人才离开法甲俱乐部，因为各个领域的球员都吸引了来自远方的兴趣。

里昂主席奥拉斯已经透露，世界杯冠军费基尔在曾经接近转会利物浦后的一年后将被允许离开。

然而在12个月后转会到安菲尔德也有可能是他的队友科尔内。

这位颇受好评的前锋在整个2018-19赛季打进了10球，他的赛季后期表现出色，在过去的5场比赛中，他有6次进球。

现在他已经和转会英格兰联赛联系在一起，并且没有排除任何的可能性，在与里昂续约失败后，他说：“我没有说过我想离开。”

“我们1月份见过主席，我说我想续约，但谈判没有成功。”

科尔内补充说：“利物浦是一家大俱乐部，任何联系都是让人高兴的。我的合同到2021年到期，但在足球领域你永远不知道接下去会发生什么，所以我们将拭目以待。”

费基尔和科尔内并不是唯一引起人们的兴趣的球员。

奥亚尔、门迪和恩东贝莱也被认为与转会欧洲顶级球队联系密切。

据说孟菲斯·德佩已经暗示他可能会离开球队，作为利物浦雷达上的另一个目标，而够力足球了解到曼联已提出了一份价值4000万欧元(3500万英镑/ 4500万美元)的报价，考虑引进前凯尔特人前锋穆萨·登贝利。