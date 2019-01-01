里昂内战迫近 特立独行的队长德佩却大放光彩

荷兰球星最近几周表现出了最好的状态，在周二的比赛中，他也表现出了对锋线队友的同情之心。

就在他的最新说唱视频在网上走红的那一周，孟菲斯·德佩展示了他个性的另一面。他变了，虽然不是完全变了，但肯定是变好了。

里昂前锋正处在他职业生涯中最辉煌的时期，在过去的9场国家队和俱乐部比赛中打进10球，他肩负着巨大的责任。

当里昂的新老板鲁迪·加西亚在他来到俱乐部后选择将队长袖标交给他时，这似乎是对球队技术领袖的一个象征性姿态。

相反，这位25岁的球员表现出了他是队友们的拥护者，充满了看到自己球队实现潜力的激情。

尽管如此，这一点还是很明显的，因为里昂正处于足球史上最不寻常的球迷和球员之间的内战的边缘，这场内战是由一件事件引起的，虽然当时双方本应高兴地团结在一起。

自夏季以来，里昂的紧张局势就一直在发酵。

尽管当儒尼尼奥出任体育总监并任命西尔维尼奥为主教练时，巨大的变化是不可避免的，但本赛季的创伤比预期的更大，后者在法甲连续7场未胜后于10月被解雇。

新任命的加西亚过去曾直言不讳地批评过里昂，看台上对他的任命也并不怎么欢迎。自从他来到后，结果有所改善，但令人沮丧的不具稳定性的团队仍然存在。

这是显而易见的，因为他们在周二与莱比锡的比赛中半场落后0-2，似乎让他们就要被冠军联赛所淘汰。

相反，俱乐部展示了他们经常被指责所缺乏的战斗精神，他们2-2追平了对手，并由于本菲卡主场战胜泽尼特，从而锁定了进入淘汰赛阶段的机会。

对一些球迷来说，这种精神上的坚韧还不够。

当球队在比赛结束时和他们的支持者一起庆祝的时候，一个球迷挤到场边，挥舞着一条横幅，上面画着一头驴，向中卫马塞洛——他踢了比赛最后几分钟——传达一个信息，告诉他“滚开”。

这就是孟菲斯冲出来的时候。

看到一名队友被粗暴地辱骂，这本该是一个轻松时刻，但这位荷兰球星突然暴跳如雷，冲向那名支持者，试图从他手中夺过那面旗帜。

这也许是一个丑陋的场景，但这充分说明了这位前曼联球员是多么关心他在帕洛阿尔托的队友，而赛后对RMC体育的采访也证实了这一点。

“我很难过,很生气。我不知道该说什么。你知道当我们知道我们队中有人与支持者有矛盾时，这对球队来说有多难吗？你们期望从我们这里得到什么呢？

“你去支持者那里感谢他们，他们会说一些关于某人的家庭和孩子的疯狂的事情。我无话可说。这没有道理。

“你可以从摄像机上看到，球迷们朝我们吐唾沫。我能说什么呢？我从来没见过这样的事。”

这并不完全是与德佩风格相符的反应，但是在这种情况下，我们很容易对球员产生同情，当然，这也是那些过去认为他太过自负的评论家的看法。

虽然他的激情是显而易见的，但他有足够的自我意识来防止它像以前那样压倒他。

“坦率地说，我不得不小心一点，”他说。“它让我想起了我的过去，我的生活。我不想成为那样的人。我成熟了，更冷静了。”

这一观点也反映在球场上。

乌西姆·奥瓦尔在里昂周中以禁区边缘的一记漂亮的弧线球点燃了里昂的回归之火，但是孟菲斯再次成为了他们的重磅炸弹，他们在禁区内表现出了强大的力量，并在主场扳平了比分。

这是他本赛季五场欧冠比赛中的第五粒进球，这是他天生的9号球员的表现。

加西亚后来说:“他是一位真正的队长，他的言行举止都像一位队长。这显示了这个团队的力量和团结。”

但是当孟斐斯振作精神，用他全新并且更平静的心态蓬勃发展的时候，里昂遇到了一个问题。

他们的王牌的合同将在赛季结束时到期，虽然他们表示希望他能在罗纳河谷多呆一段时间，但球迷们的行为正在赶走他们所需要的球员，如果他们还想看到他们的俱乐部蓬勃发展的话。而其他球队都在排队并且想要尽快签下他。

孟菲斯不仅是球场上的明星球员，他还在更衣室里证明了自己是球队的粘合剂。

除非这场愚蠢的内战迅速结束，否则里昂想要留住这位伟大的特立独行的球员的机会似乎就不存在了——而且，他们也只能埋怨自己。