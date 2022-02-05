里昂今夏有意免签拉卡泽特 球员离开阿森纳已成定局

拉卡泽特在2017年夏天从里昂转会加盟阿森纳，如今他的合同即将到期，阿森纳不太可能给他提供一份新合约，这位法国前锋可能重回老东家。

里昂主席奥拉斯表示球队的大门为拉卡泽特敞开，他在新援恩东贝莱的亮相仪式上说道：“拉卡泽特让我们感兴趣，因为他在这支俱乐部留下了印记。”

“我们对这样的球员感兴趣，我们一直与他保持着联系。这是俱乐部新体育总监指导理念的一部分，是的，对我们来说，签下拉卡泽特比签下本泽马容易。”

“我们必须尝试看看能不能免签拉卡泽特，但我们不会是唯一一支对拉卡泽特感兴趣的俱乐部。”

最近在谈到拉卡泽特未来时，阿尔特塔说道：“有太多可说的了，我能说的是我对他很满意，我说过我们会等到本赛季结束再谈他的未来。”

够力足球的阿森纳跟队记者查尔斯-沃茨也分享了自己对拉卡泽特未来的看法，他说道：“拉卡泽特今夏离开阿森纳看起来已经不可避免，目前俱乐部没有开出任何续约合同。”

“他和恩凯提亚的合同都将在今夏到期，阿森纳一直在尝试说服恩凯提亚续约，但他们并没有对拉卡泽特做出任何行动。”

“阿尔特塔想在今夏引进两名新前锋，并把拉卡泽特18万英镑左右的周薪削除，这能够给球队的工资预算腾出很大的空间。”

“不管什么时候谈到拉卡泽特的未来，阿尔特塔总是避而不谈，只是说会在赛季结束后再决定。”

“但人们普遍接受这位法国国脚会离开阿森纳，给新援让路，伊萨克、勒温和戴维等人都在阿森纳的引援名单内。”