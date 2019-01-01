里昂主席：穆帅拒绝了我们 因他已选好下家

法甲球队证实他们希望引进这名葡萄牙人，但由于他目前的计划被拒绝。

据法甲主席奥拉斯透露，穆里尼奥拒绝了里昂的邀请，因为他已经找到了另一家俱乐部。

葡萄牙人大约一年前离开了他在曼联的教练位置，自从他离开老特拉福德后，他还没有以主教练身份回归足坛 。

相反，穆里尼奥开始转型成为评论员，定期在电视上露面，并暗示自己的未来。

法甲豪门里昂在周一解雇了西尔维尼奥，因为他在过去的九场比赛中只赢了一场，而奥拉斯认为穆里尼奥是他的目标。

然而，在一次电话新闻发布会上，这位70岁的主席向记者透露，穆里尼奥之所以拒绝他们，是因为他已经有了另一份工作。

奥拉斯表示：“我们在文本上进行了一些相当愉快的交流。这对每个人都很好。他没有接受我们的见面建议，因为他已经选择了另一家俱乐部。”

西尔维尼奥的到来恰逢俱乐部的标志人物儒尼尼奥在季前赛中回归。

奥拉斯证实了解雇这位前曼城和巴塞罗那后卫的决定是由儒尼尼奥做出的，而西尔维尼奥被认为是消极的足球风格并没有让他感到高兴。

“正是儒尼尼奥做出了更换教练的决定，他甚至在更早的时候就有了这样的想法。”奥拉斯说：“他将继续以同样的方式在足球方面承担责任。他是一个喜欢足球的男孩。在第一场比赛中，他发现了一些问题。是他向西尔维尼奥解释了他的决定。在儒尼尼奥告诉我他之前，我并不知道他（西尔维尼奥）。他的防守风格给里昂的正常进攻风格带来了不稳定的影响。我们犯了一个错误，但一般来说，我们不会犯两次错误。”

奥拉斯似乎确认维埃拉不会被考虑，因为他与尼斯签有合同，而曾在2011年到2014年间执教里昂的雷米·加尔德是一个选择。

“他（加尔德）还没有被联系上，但这是一个可能的途径。就目前而言，谈判还没有发生，但也许会发生。”奥拉斯补充道。