里昂主席奥拉斯：内马尔离开大巴黎将困扰法甲

巴黎圣日耳曼的主要竞争对手之一透露，这支法国冠军竭尽所能让这位巴西人留在巴黎。

里昂主席奥拉斯表示巴黎圣日耳曼要全力留下内马尔。

频频传出27岁的内马尔与本赛季将离开这支法甲冠军球队，在他打破世界纪录的转会仅仅两年后，他可能会重返巴塞罗那。

虽然这位巴西球星留在巴黎圣日耳曼只会让图赫尔的球队更强大，而奥拉斯说他们需要留住这位前锋。

他在周三接受采访时表示:“如果电视转播权的竞标过程中，需要将内马尔作为收视保证，这对法甲来说是很尴尬的。”

“他以前在巴萨踢球。他带着一张很大的支票到达巴黎。，认为巴黎圣日耳曼必须尽一切努力留住他。”

“但作为里昂的主席，我无法做出判断。”

里昂在休赛期经历了很多变化，西尔维尼奥取代了布鲁诺·热内西奥，而儒尼尼奥则成为了球队的体育总监。

像费兰·门迪(皇家马德里)、恩东贝莱(托特纳姆热刺)和队长费基尔(皇家贝蒂斯)这样的球员已经从这支上赛季在法甲联赛中排名第三的球队中被出售。

他希望下一届世界杯到来的时候，他的球队能够重新与巴黎圣日耳曼竞争，但是他说下个赛季的前景并不乐观。

他说：“在赛季中期，可以的(里昂可以和巴黎圣日耳曼竞争)。我们想有所作为，我们将继续投资。我们的目标是更接近巴黎圣日耳曼。”

“但第一年将是最艰难的，你必须有耐心，这是一个三到五年的蓝图。在那之前,它是虚幻的。”

“考虑到两家俱乐部之间的预算差距，2022年的最后期限绝对是合理的。”

里昂将在周五开启新赛季法甲之旅，届时他们将客场迎战摩纳哥，而他们与巴黎圣日耳曼的首次碰面将在9月下旬。