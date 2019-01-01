里昂主席亲言有意夏窗签下切尔西前锋吉鲁

伊瓜因的到来似乎进一步限制了法国人的机会，法甲球队对夏天的引援计划很感兴趣。

里昂主席奥拉斯坚称他有兴趣将吉鲁带回法甲，但只能是在夏天。

这名法国前锋本赛季一直在为出场和进球而挣扎，在英超联赛中为切尔西仅首发六次，打入一球。

蓝军上周完成了伊瓜因的租借，阿根廷人的到来可能会进一步限制这位世界杯冠军在斯坦福桥一线队的机会。

吉鲁自己也说过伊瓜因的加盟可能会影响他在英格兰的未来，并暗示他正在考虑回到法国。

奥拉斯现在已经为其打开了转会里昂的大门，但是他坚持这必须在夏天完成。

他告诉媒体:“去年夏天我就梦想着引进他，我甚至给温格打过电话，询问他的意见，像霍利尔这样的人也对他很了解。”

“世界杯期间，我在莫斯科与法国国家队在一起的时候进行了讨论。当时对他来说，一切都是不可能的。”

“今天我们的进攻储备充足。如果有人在左路，那么这笔交易可能会引起我们的兴趣，特别是因为他和我们的球员有不同的特点。”

如果吉鲁选择结束他在切尔西的职业生涯，这也将结束他从2012年从蒙彼利埃转会阿森纳后开始的7年英超生涯。

在2018年1月前往斯坦福桥之前，他代表枪手参加了253场比赛，打进了105粒球。

回到法甲将唤起他在法国联赛最后一个赛季的记忆，当时他带领蒙彼利埃队在2011-12赛季取得了令人震惊的联赛冠军。

奥拉斯重申:“今年夏天，吉鲁当然会让我感兴趣。”“今年冬天的话好像有点紧张。我们不想让球队坐拥过多的攻击者，特别是我们有一个真正的团队。”

“除此之外，我们还得看看在下个赛季我们会有什么样的教练，但是我喜欢这个男孩。他是个好球员。”

切尔西将在周三晚上迎战伯恩茅斯，他们的目标是领先战胜卡迪夫城后排名第五的阿森纳3分。