里昂主席亲口承认 红军猎物被允许离队

法国国脚费基尔已经得到里昂的允许，他今年夏天可以转会至其他球队。

里昂主席奥拉斯透露球星队长纳比尔·费基尔将离开这家法甲俱乐部。

费基尔本打算在2018-19赛季前加盟利物浦，但由于膝伤问题谈判破裂。

据报道，英超豪门和欧冠决赛参赛队利物浦将重新点燃他们对法国国脚费基尔的兴趣。

去年夏天红军差点签下这位中场组织者，但却在最后一分钟眼睁睁看着他的转会泡汤了。

世界杯冠军成员费基尔他的合同到2020年到期，本赛季在所有比赛中打进12球。他已经被允许离开里昂，这名25岁的球员在2013年首次在里昂出场。

奥拉斯在周五3:2战胜尼姆后表示：“实际上，纳比尔不在(预计的两名离队球员)之列，因为我们认为他可以离开。感谢纳比尔带来了他带来的东西，我们达成共识放他离开。”

费基尔为俱乐部出场192次，在各项赛事中为里昂打进69球。

在那期间，他成为了球队的队长，为法国国家队出场21次。

对于排名第三的里昂来说，这将是一个繁忙的休赛期，恩东贝莱、弗尔兰·门迪、穆萨·登贝莱和孟菲斯·德佩对其他球队都很有吸引力。

奥拉斯补充道：“我们将致力于签约。我们将尽可能少的失去球员。我们还将加强。我们很快就会和(新的体育主管)儒尼尼奥和(主教练)西尔维尼奥(Sylvinho)商议。”