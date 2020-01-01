里昂主帅加西亚证实 没有球队正式报价曼联目标

这位前凯尔特人前锋已经引起了英超俱乐部的兴趣，他在法甲俱乐部的未来仍然不确定。

里昂主教练鲁迪·加西亚表示，俱乐部还没有收到任何对前锋穆萨·登贝莱和奥亚尔的报价，

曼联已经对穆萨·登贝莱表现出了浓厚的兴趣，尽管索尔斯克亚已经延长了伊哈洛在红魔的租借合同，但这位挪威教头依旧在转会市场上寻找更多的前锋来增加球队的进攻选择。

除此之外，里昂的另一位年轻中场奥亚尔也深陷转会传闻，曼城和尤文图斯都对其表现出了兴趣。此前里昂体育总监儒尼尼奥在近期接受采访时曾承认，这两位重要球员可能会在今夏离开。

其他球队

不过，身为球队主帅的加西亚却表示俱乐部还没有受到针对这两位球员的报价，他希望奥亚尔和前曼联边锋德佩能够继续留在俱乐部。

加西亚告诉RTL:“我希望奥亚尔能够留下。他和穆萨·登贝莱，我可以明确地告诉你，我们还没有收到任何报价。”

“我被告知孟菲斯·德佩也在不可出售的名单之上。”

由于赛季初期表现不佳，里昂只在本赛季饱受争议的法甲联赛中取得了令人失望的第七名，如果无法重启联赛，他们将错过2021-21赛季的欧冠联赛，这对里昂来说是一个重大打击，这也将影响他们在这个夏天的表现。

这一问题也是儒尼尼奥暗示奥亚尔和登贝莱可能离开的原因之一，不过他仍然需要等待。

“登贝莱和奥亚尔是球队中最好的球员，但他们的情况是不同的。”他在上周接受媒体采访时表示。

“奥亚尔是里昂青训出产的，他在这里已经很久了。他是一位技术出众的中场，但我们知道，大多数在俱乐部呆过的年轻球员最终都将离开。”

“这两人的未来将由主席奥拉斯来决定。如果我们收到报价，我们会仔细分析，不过主席先生会是一位重要的参与者。”

当转会传闻集中在里昂身上时，加西亚证实他希望在下赛季开始前增强球队的后防实力。

加西亚补充道:“我们正在寻找一名中后卫，我们需要后防领袖，但我们看重的是更年轻的后卫，而不是那些更有经验的球员。不过我不知道这在俱乐部经济层面是否可行。”