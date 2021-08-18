里昂与西汉姆分别有意 埃莫森和祖马今夏仍可能离开切尔西

蓝军愿意在转会截止日前送走这两名球员，但前提是价格得合适

够力足球证实，切尔西的埃莫森和祖马依然可能在今夏离队，里昂和西汉姆对他们感兴趣。

两名球员今夏吸引到了众多球队的关注，但至今切尔西仍未与任何俱乐部达成协议。

尽管如此，图赫尔仍然希望能在关窗前精简阵容，这两个人可能在转会窗口关闭前离开。

法国里昂已经向切尔西提出租借埃莫森一个赛季，协议中将包含买断选项。埃莫森目前的合同将在明夏到期，但其合同中含有续约一年条款，这意味着切尔西几乎肯定不会让这名27岁的左后卫自由离开。

埃默森此前曾是尤文图斯、国米和那不勒斯的目标，目前切尔西为他标价2000万英镑，尽管有兴趣的各方希望这个价格可以进一步降低。

谈到他的未来，埃莫森告诉ESPN巴西频道：“我知道这并不容易，但我渴望踢球。我想踢上比赛，我知道我能上场，我已经证明了这一点。”

“所以我会尽我所能去上场比赛。当然，我和切尔西还有两年的合同在身，这是一支伟大的俱乐部。我已经证明了我能在这里踢球，但同时我想上场作战。我想参加比赛，我想感觉到自己很重要，就像我已经做到的那样。”

“我想拥有在对阵马德里竞技时进球的那种感觉，想拥有赢得欧冠时的那种感觉。我会作出最好的选择，不管是留在切尔西，还是去那不勒斯或其他球队。”

“我还有25天的时间来考虑这个问题，以便能够选择最好的地方——一个球队真正想要我的地方，一个我可以快乐的地方。”

据了解，引进米伦科维奇失败之后，西汉姆重燃了对祖马的兴趣。

切尔西仍然对塞维利亚后卫孔德感兴趣，如果把祖马出售，那么球队就能为孔德腾出空间。

然而，西汉姆的问题在于蓝军对祖马的2500万英镑估价，这超出了铁锤帮愿意支付的价格。