精益求精 里尔总监：佩佩会回看两遍比赛提高自己

里尔体育总监路易斯·坎波斯透露，这位边锋在一场比赛后会两次观察自己的表现，他的目标是提高自己。

里尔体育总监路易斯·坎波斯将尼古拉斯·佩佩比作克里斯蒂亚诺·罗纳尔多和基利安·姆巴佩，他透露佩佩一直在采取措施提高自己的比赛水平，让自己“更完美”。

今年夏天，这位科特迪瓦前锋以7900万欧元(合7200万英镑/ 8700万美元)的俱乐部转会费从法甲转会到了酋长球场，创下了俱乐部转会费纪录。他在上个赛季的法甲联赛中打入22粒进球。

然而，佩佩在英格兰并没有一个好的开始，在他的英超生涯中，他目前只有一个进球。

这使得一些球评家质疑24岁的佩佩是否值得枪手所付的钱，但是坎波斯认为佩佩想要变得更好的愿望对他很有帮助。

坎波斯告诉天空体育：“在我看来，顶级球员的一个特点就是他们喜欢足球。我记得和克里斯蒂亚诺·罗纳尔多和基利安·姆巴佩共事：他们对足球了如指掌。姆巴佩知道法国乙级联赛的全部比赛结果。尼古拉斯·佩佩就是这样。他是另一个球员喜欢足球的重要性的例子。一场比赛之后，他会再看两遍整个比赛，让自己变得更完美。”

前枪手主帅温格，是另一个曾经为佩佩的表现辩护的人，他对Omnisport说：“我喜欢佩佩，我认为签下他是一个很好的决定。他还没有完全适应，你必须给他一些时间。他看起来有点不像在法国时那么自由。我看到了他比赛的一些特点，尤其是在无球状态下，这在现在还没有发生。”

阿森纳到处都是有潜力的年轻边路球员，包括赖斯·尼尔森和布卡约·萨卡，佩佩面临着尽快发挥出最佳水平的压力，否则他将很难在首发阵容中占据一个固定的位置。