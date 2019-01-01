里尔主席：红军休想抵赖 你们就是想买佩佩

欧冠冠军被认为正在追逐这位科特迪瓦球星，而法甲俱乐部里尔已经收到了两份对这位边锋的报价。

里尔主席赫拉德·洛佩兹表示，利物浦已经和尼古拉斯·佩佩的经纪人讨论过了，但是没有和里尔讨论过。

据报道，佩佩的名字在转会市场上很受欢迎，他在里尔度过了一个突破性的赛季，攻入22粒进球，在法甲联赛中排名第二，并贡献了11次助攻，在法甲联赛中同样排名第二。

这位24岁的科特迪瓦球星的表现帮助里尔在法甲联赛中排名第二，并使他的名字与阿森纳、拜仁慕尼黑和欧冠冠军利物浦联系在一起。

据报道利物浦否认对这名球员感兴趣，但是洛佩兹声称安菲尔德已经讨论过可能的转会，尽管是和佩佩的经纪人，而不是里尔。

“我知道一直有和球员之间的讨论，而不是和俱乐部。”洛佩兹告诉RMC体育：“利物浦有球员在这些位置上，我了解到可能有球员可以离开，也可能没有。我不是特别关注利物浦。但他们确实与经纪人进行了讨论。”

但是洛佩兹说，虽然利物浦可能对佩佩有兴趣，但他们并不是唯一的潜在买家。

据洛佩兹说，佩佩目前在科特迪瓦队效力，在埃及非洲杯之前，有两支未透露名字的球队向佩佩提出了报价。

但是佩佩不想在比赛中决定自己的未来，里尔也尊重他的意愿。

洛佩兹说:“在非洲国家杯之前，我们收到了两份报价。在那之后我们会看到，我的立场是看看我们是否能在这之前做些什么，我们之前有两份计划书，我有两个俱乐部。”与我们关系良好的经纪人要求我们花一点时间考虑其他选择。并不是里尔一个人在讨论。球员当然有权有自己的偏好。在非洲国家杯开始的时候，他说，参加这样的比赛，同时又想做其他事情，这很复杂。这是一个重大的职业选择。在他的脑海里，有些事情正在发生。我们同意等到非洲国家杯结束。”