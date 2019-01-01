里尔主帅：内马尔和姆巴佩也就比我家佩佩强一点

里尔主教练加尔蒂埃相信他们的新星尼古拉斯·佩佩在法甲顶级前锋名单上仅次于内马尔和姆巴佩。

尼古拉斯·佩佩本赛季已经进了16球，与巴黎圣日耳曼前锋卡瓦尼持平，在法甲射手榜上仅次于姆巴佩。他的8次助攻只有巴黎圣日耳曼边锋迪马利亚能与之匹敌。

“在法甲方面，他仅次于内马尔和姆巴佩。”里尔主教练加尔蒂埃说。

佩佩表示，从后卫防守他的方式可以看得出来，他的突破赛季已经引起了法甲后卫的注意。

佩佩说:“在防守球员的态度上，我看到了一个新的维度。有些以前防过我的人和现在表现得不一样。有些人怕我，我能感觉到。”

里尔已经为这名23岁的科特迪瓦球员标价八千万欧元，尽管他不是中锋，而是一名右路内切的边锋。

佩佩最初是由里尔体育总监路易斯·坎波斯发现的，他上个赛季帮助里尔保级而成名，他本赛季担当重任是球队崛起的主要原因之一。

坎波斯在摩纳哥也曾与姆巴佩共事，因此他在发掘人才方面有着资历深厚。

坎波斯在接受《法国足球》杂志采访时说:“我在皇马的时候，即使球队踢得不好，我也知道克里斯蒂亚诺·罗纳尔多可以随时带球、射门或得分，从而改变比赛的进程。摩纳哥时期的姆巴佩也是如此，现在里尔的佩佩也是如此。”

佩佩在上赛季改变了里尔的命运，在5月6日那场非胜不可的比赛中打入两球，包括制胜球，帮助球队3比2击败图卢兹，从而避免了降级。他的第一球是一个精品，一个灵光一现的弹射；他的第二个进球是82分钟的制胜球，他在恰当的时间从低位现身，这已经成为他的标志。

里尔本赛季排名第二，正在争取直接晋级下赛季欧冠的资格。