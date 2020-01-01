里尔中场苏马雷可能是曼联博格巴问题的答案

这名20岁的球员吸引了全欧洲的关注，预计里尔将在1月出售这名年轻球员。

近年来，巴黎圣日耳曼学院养成了一个令人不快的习惯，那就是浪费青年学院培养出来的人才。

以拜仁慕尼黑的金斯利·科曼为首，巴黎人已经看到了扎加杜、迪亚比和登贝莱都在其他地方取得了巨大的成功，仅举几个例子。然而中场布巴卡里·苏马雷的离开可能对他们打击最大。

目前效力于里尔，这位20岁的球员在2017年夏天拒绝了转会到法国北部的王子公园的职业条款，他被一线队的即战机会所诱惑，从那以后就没有再回头过。

“当我们第一次看到他的时候，我们都想知道他是谁，”里尔前预备队主教练帕特里克·科洛告诉《法国足球》。“作为一名中场球员，他确实表现出了冷静和高水平的技术素质，以及速度和力量。我们看到他很快就会达到很高的水平。”

他已经为上赛季的法甲亚军出场60多次，包括本赛季6次冠军联赛的比赛。因此，他看到他的好评一直在增考，现在正被许多欧洲顶级俱乐部所密切观察。

事实上，在法国所有的年轻球员中，这名充满活力的年轻中锋最有可能在明年1月离开，当地媒体称每周大约有20名球探被派去跟踪他的进展。

那不勒斯是对他最感兴趣的球队之一，他的身价估计为6000万欧元(5100万英镑/ 6700万美元)，而皇马和瓦伦西亚也一直在密切关注着他。

但是英超联赛才是对这位最有希望的新星有吸引力。狼队在夏天尝试过签下他，但是失败了，但是他们可能会再次签下他，而曼联和托特纳姆热刺也对这名球员很感兴趣，他的2年半的合同在他加入这支球队之后已经延长过一次了。

卖掉苏马雷可以为里尔提供一条快速的途径来平衡他们不稳定的预算，尽管主席杰拉德·洛佩兹毫不掩饰他对这个巴黎出生的球员的信任。

“他是他的这项工作中最出色的人才之一，”他在10月份说。“他擅长技术，有着令人难以置信的身体力量，并赢得了大量的控球权。他是现代的6号或8号。我们很快就会在法国队看到他。”

“他对自己想去的地方有着清晰的愿景，而且他非常努力地朝着这个目标努力。”

虽然这很容易被认为是转会前的窗口虚张声势，但对于一个在U21国家队只出场过四次的球员来说，那些亲眼目睹他近距离表现的人可以证明他的实力。

“我和他在一起两年了，他已经是一个非常完整的球员了，”U21主教练里波尔解释说。“他也有适应的能力，因为‘布巴’可以在两三个人的中场踢球。他的自信和成熟一直在增长。”

在老特拉福德和托特纳姆热刺球场，博格巴和恩东贝莱的未来都不确定的情况下，我们很容易看到苏马雷，一个类似类型的球员，如果一个人发展起来，他将步入一个空白。

“他上个赛季统治了恩东贝莱，”洛佩兹指出，他在那场2-2的平局中表现出色，打进了他的第一个——也是迄今为止唯一一个职业进球。“恩东贝莱不是普通人，自从他加盟热刺后。布巴也会去一家大俱乐部。”

尽管他的表现让他被人拿来与博格巴相提并论，但他的生活方式更让人想起著称的切尔西中场球星恩戈洛•坎特。

“他来自一个符合他形象的家庭，你尊重每个人，你不会被注意到，”他在2011年转会前效力了五年的巴黎FC青年队时的队友卢卡·斯普里奥说。“他非常重视家庭，仍然与邻居的关系很亲密。过去是，现在仍然是他的小窝。他一有时间就会回来。”

“布巴很简单：要么是家人、朋友，要么就是足球。”

那么，如果他的技术、勤奋和心态都没有问题的话，苏马雷还能在哪些方面提高呢？

“他只发挥了40%的潜力，”主教练克里斯托夫·加蒂尔相信。“他仍然需要提高他的防守，特别是关于他身后发生的事情。不过那得随着比赛来改进。”

如果这真的是苏马雷不到一半的能力，在这个赛季结束前，他将是任何俱乐部乐见的有价值的引援，并且将成为一个家喻户晓的名字。